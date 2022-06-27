管不住的野女孩 成田徑場最美小姐姐

從小，李陳盈如就是讓父母頭疼的孩子，體力旺盛趴趴走、到處搗亂惹得街坊鄰居都來投訴，為了管管這位「野女孩」，父母讓他開始接觸體育，沒想到李陳盈如在運動場上展現才能，甚至多次代表台灣拿下獎牌，也成為田徑場上最美小姐姐。

李陳盈如接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何讓野女孩的「野」發光發熱的故事。

不斷受傷為什麼要繼續練

李陳盈如的母親是原住民，她天生有著熱情奔放的人生觀，體能也都保持在高峰，因為體力太好又調皮，常常中午不睡覺，跑去鄰居家按門鈴惡作劇，母親為了讓女兒的充沛活力有地方發洩，小四開始讓她接觸籃球、田徑、巧固球，上國中後專心投入田徑項目。

因為很早就開始投入運動員訓練，李陳盈如幾乎沒有一般孩子的放鬆童年，但她一點都不引以為苦「小時候體力旺盛不怕累，有一件事可以專注、可以發揮專長，覺得超棒的！」

但也因為長期訓練，運動傷害始終跟隨著她，不止身體受傷，心理的傷也隨之而來。她曾大哭問自己「為什麼還要繼續練？」但因為真的太喜歡運動了，讓她一路堅持做下去，藉由正念書籍或是勵志書籍來轉換心情「相信挫折，它是最好的安排」

原來我那麼棒

運動場上的賽事總是驚嚇伴隨著驚喜。2005年李陳盈如代表台灣到菲律賓參加國際邀請賽，她和團員們下飛機後很累，入住旅館房間昏暗完全沒燈光，團員們全部睡死隔天忘記要起床，還好教練瘋狂敲門叫醒她，在早餐沒吃、沒刷牙洗臉的情況下，李陳盈如拿下個人100公尺單項第三名。

2007年李陳盈如代表台灣，參加在曼谷舉辦的世大運400公尺接力比賽，過往台灣隊伍在女子接力賽中很少拿下前八強，因為之前累積太多運動傷害她一度想放棄，擔心帶著國家的榮耀去比賽卻搞砸了，但教練鼓勵她「用力比完這場比賽」，在無法作太多復健的情況下，李陳盈如和隊伍拿下400公尺接力第八名。

後來，李陳盈如依然努力在運動場上展現能，摘下2007年安曼亞洲盃400公尺接力賽第三名、2006年杜哈亞運會400公尺第三名，獲邀擔任2013年喀山女子排球世大運體能教練。

過往被貼上麻煩製造者的野女孩，如今蛻變成為國家拿下榮耀的台灣之光，讓所有人對她刮目相看，更讓曾經自我評價低落的她發現「原來我那麼有能力、那麼棒！」

遇到挫折時勿忘初衷

如今，李陳盈如依然維持一周2到3次、每次跑步1個半小時的習慣；一周2到3次接觸重量訓練，讓自己維持好體能，目前也在國小任教、同時攻讀國北教育大學研究所。

運動場就跟人生一樣，都會一條需要努力的賽道。李陳盈如表示，雖然努力保持正向思考，但偶爾心裡還是會有過不去挫折，這時候她會回想、問自己當初為什麼要開始？如果是為了想得到很高的榮耀，就不要只為了拿到一次好的名次，就放棄之後的訓練，才能達到人生的成就、肯定自己。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，即使遇到挫折，勿忘初衷，堅持自己所要的，不要排斥挫折，壓力＋休息＝成長 ，就能欣然擁抱挫折的來臨。

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