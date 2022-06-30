快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜一週七天重訓搭配有氧，多元活動加速減脂！

聯合新聞網／ 有肌勵
跑步機、滑步機是最簡單的室內有氧運動設備。圖片/canva
跑步機、滑步機是最簡單的室內有氧運動設備。圖片/canva

在健身活動中，重訓是一個很好的提升身體代謝的運動項目，但由於它消耗的卡路里沒有想像中那麼高，對減脂的效果相當有限。因此，若想加速減脂，大多數人會搭配著能讓肌肉更有效燃燒脂肪的有氧運動。

不過，為了節省時間，有些人會把重訓及有氧通通安排在同一天進行，對於並不是那麼愛跑步機或滑步機的「小依 Sweat Diary」來說，要她做完一個多小時的重訓之後，還要爬上跑步機或滑步機，這簡直是痛苦的煎熬。喜歡更多元性活動的她，特別公開了一週七天的運動安排，將重訓巧妙搭配一些有氧活動，不局限於室內，還包括戶外活動，不僅提升加速減脂，還為一週七天的運動增添了有趣及挑戰性。想了解她的安排請快點開影片瞧瞧！

熱愛重訓的小依將一週七天的運動項目分為：肩推、多功能訓練、背部訓練、爬山日（步道)、臀腿訓練、拳擊日、上肢推，最後還加碼騎自行車活動。影片中，可以看到小依每天的訓練項目，她希望以這支影片提供大家有氧安排的一些靈感及方向。

所以想加速減脂的話，不妨參考小依的一週七天健身課表，同時搭配合理健康的飲食。想了解更多關於健身減脂的運動項目嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一週七天做好做滿，加速減脂更有效！

原始影片

延伸閱讀

超有效率！10分鐘燃脂訓練擁有完美體態

練好「非洲式彎腰」，腰背軟Q走路輕鬆

有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜一週七天重訓搭配有氧，多元活動加速減脂！

在健身活動中，重訓是一個很好的提升身體代謝的運動項目，但由於它消耗的卡路里沒有想像中那麼高，對減脂的效果相當有限。因此，若想加速減脂，大多數人會搭配著能讓肌肉更有效燃燒脂肪的有氧運動。

有片｜駝背OUT！一面牆打造完美體態

常常久坐姿勢不良，有駝背、膝蓋痠痛問題嗎？今天讓YT頻道「草魚禾S U」的蘇蘇教你只需要一面牆，一個動作就能打造完美體態，讓你不管是追劇，還是滑手機都能輕鬆動起來！

有片｜純素低醣減脂料理，無澱粉有飽足感的花椰菜米炒飯

對於素食健身者，或是想戒澱粉的人，該如何吃得低醣又飽足呢？近年來在歐美、日本及台灣都非常風行的花椰菜米，就是最好的澱粉取代食材。

有片｜全素減脂餐，簡單快速上手的娃娃菜卷

減脂餐不要一成不變，時常變換能夠享受美味又增添烹調樂趣。但夏天到了，天氣炎熱，一點都不想在廚房待太久，那麼，就跟著致力推廣不傷害動物也能吃到美味食物的Youtuber野菜鹿鹿的鹿比&小野，來學學做一道超簡單又能快速完成的減脂料理，快點開影片吧！

想得到愛卻被父痛毆近失明 她努力和過去、自己和解

「都是你的錯，是你不值得被愛！」身為全職家庭主婦，Lilian被丈夫嫌棄對家裡沒有貢獻，離婚後娘家不諒解，父親更暴打她近乎失明。多次自殘、追尋自我價值，和自己和解後，她才發現「原來我比想像中的還要棒！」

有片｜這個豆製品是熱量炸彈？小心還沒補充蛋白質先長胖！

大家都知道豆製品擁有豐富的蛋白質，但你知道一不小心吃錯品項反而會熱量爆表嗎？市面上的豆製品百百種究竟該怎麼挑選呢？讓營養師「高敏敏」1分鐘中教你選對豆製品，輕鬆補鈣、補蛋白質還不長胖！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。