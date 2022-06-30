有片｜一週七天重訓搭配有氧，多元活動加速減脂！

在健身活動中，重訓是一個很好的提升身體代謝的運動項目，但由於它消耗的卡路里沒有想像中那麼高，對減脂的效果相當有限。因此，若想加速減脂，大多數人會搭配著能讓肌肉更有效燃燒脂肪的有氧運動。

不過，為了節省時間，有些人會把重訓及有氧通通安排在同一天進行，對於並不是那麼愛跑步機或滑步機的「小依 Sweat Diary」來說，要她做完一個多小時的重訓之後，還要爬上跑步機或滑步機，這簡直是痛苦的煎熬。喜歡更多元性活動的她，特別公開了一週七天的運動安排，將重訓巧妙搭配一些有氧活動，不局限於室內，還包括戶外活動，不僅提升加速減脂，還為一週七天的運動增添了有趣及挑戰性。想了解她的安排請快點開影片瞧瞧！

熱愛重訓的小依將一週七天的運動項目分為：肩推、多功能訓練、背部訓練、爬山日（步道)、臀腿訓練、拳擊日、上肢推，最後還加碼騎自行車活動。影片中，可以看到小依每天的訓練項目，她希望以這支影片提供大家有氧安排的一些靈感及方向。

所以想加速減脂的話，不妨參考小依的一週七天健身課表，同時搭配合理健康的飲食。想了解更多關於健身減脂的運動項目嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一週七天做好做滿，加速減脂更有效！

原始影片

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