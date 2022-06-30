有片｜全素減脂餐，簡單快速上手的娃娃菜卷
減脂餐不要一成不變，時常變換能夠享受美味又增添烹調樂趣。但夏天到了，天氣炎熱，一點都不想在廚房待太久，那麼，就跟著致力推廣不傷害動物也能吃到美味食物的Youtuber野菜鹿鹿的鹿比&小野，來學學做一道超簡單又能快速完成的減脂料理，快點開影片吧！
食材主角就是娃娃菜，在傳統市場或超市都能買到，搭配食材可以準備紅蘿蔔、小黃瓜、豆芽菜、豆包。首先將紅蘿蔔、小黃瓜、豆包都切絲，將豆包絲煎到恰恰即可起鍋備用，不想用煎的可以噴點油用氣炸方式，然後一鍋滾水依序燙軟娃娃菜、豆芽菜、紅蘿蔔，最後用娃娃菜將備料全部捲起來即完成。
娃娃菜卷的精髓沾醬要怎麼調製也很簡單，影片中鹿比＆小野有詳細的比例解說。這是一道非常適合夏天吃也適合當前菜的料理，清爽不油膩，富含蛋白質及纖維，任何人都能快速上手做出來。
想了解更多關於健康營養的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，吃再多也不怕胖的娃娃菜卷學起來！
延伸閱讀
有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言