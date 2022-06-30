有片｜全素減脂餐，簡單快速上手的娃娃菜卷

減脂餐不要一成不變，時常變換能夠享受美味又增添烹調樂趣。但夏天到了，天氣炎熱，一點都不想在廚房待太久，那麼，就跟著致力推廣不傷害動物也能吃到美味食物的Youtuber野菜鹿鹿的鹿比&小野，來學學做一道超簡單又能快速完成的減脂料理，快點開影片吧！

食材主角就是娃娃菜，在傳統市場或超市都能買到，搭配食材可以準備紅蘿蔔、小黃瓜、豆芽菜、豆包。首先將紅蘿蔔、小黃瓜、豆包都切絲，將豆包絲煎到恰恰即可起鍋備用，不想用煎的可以噴點油用氣炸方式，然後一鍋滾水依序燙軟娃娃菜、豆芽菜、紅蘿蔔，最後用娃娃菜將備料全部捲起來即完成。

娃娃菜卷的精髓沾醬要怎麼調製也很簡單，影片中鹿比＆小野有詳細的比例解說。這是一道非常適合夏天吃也適合當前菜的料理，清爽不油膩，富含蛋白質及纖維，任何人都能快速上手做出來。

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原始影片

野菜鹿鹿Veggie Deer YT

野菜鹿鹿Veggie Deer FB

野菜鹿鹿Veggie Deer IG

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