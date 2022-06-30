快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

有片｜全素減脂餐，簡單快速上手的娃娃菜卷

聯合新聞網／ 有肌勵
娃娃菜卷的食材簡單又容易取得。圖片/野菜鹿鹿
娃娃菜卷的食材簡單又容易取得。圖片/野菜鹿鹿

減脂餐不要一成不變，時常變換能夠享受美味又增添烹調樂趣。但夏天到了，天氣炎熱，一點都不想在廚房待太久，那麼，就跟著致力推廣不傷害動物也能吃到美味食物的Youtuber野菜鹿鹿的鹿比&小野，來學學做一道超簡單又能快速完成的減脂料理，快點開影片吧！

食材主角就是娃娃菜，在傳統市場或超市都能買到，搭配食材可以準備紅蘿蔔、小黃瓜、豆芽菜、豆包。首先將紅蘿蔔、小黃瓜、豆包都切絲，將豆包絲煎到恰恰即可起鍋備用，不想用煎的可以噴點油用氣炸方式，然後一鍋滾水依序燙軟娃娃菜、豆芽菜、紅蘿蔔，最後用娃娃菜將備料全部捲起來即完成。

娃娃菜卷的精髓沾醬要怎麼調製也很簡單，影片中鹿比＆小野有詳細的比例解說。這是一道非常適合夏天吃也適合當前菜的料理，清爽不油膩，富含蛋白質及纖維，任何人都能快速上手做出來。

想了解更多關於健康營養的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，吃再多也不怕胖的娃娃菜卷學起來！

原始影片

野菜鹿鹿Veggie Deer YT

野菜鹿鹿Veggie Deer FB

野菜鹿鹿Veggie Deer IG

延伸閱讀

又瘦不下來嗎？營養學博士告訴你，可能是腸道菌在作怪！

奶蛋素？五辛素？素食分類霧煞煞嗎，一次搞懂五大素食分類

有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜全素減脂餐，簡單快速上手的娃娃菜卷

減脂餐不要一成不變，時常變換能夠享受美味又增添烹調樂趣。但夏天到了，天氣炎熱，一點都不想在廚房待太久，那麼，就跟著致力推廣不傷害動物也能吃到美味食物的Youtuber野菜鹿鹿的鹿比&小野，來學學做一道超簡單又能快速完成的減脂料理，快點開影片吧！

想得到愛卻被父痛毆近失明 她努力和過去、自己和解

「都是你的錯，是你不值得被愛！」身為全職家庭主婦，Lilian被丈夫嫌棄對家裡沒有貢獻，離婚後娘家不諒解，父親更暴打她近乎失明。多次自殘、追尋自我價值，和自己和解後，她才發現「原來我比想像中的還要棒！」

有片｜這個豆製品是熱量炸彈？小心還沒補充蛋白質先長胖！

大家都知道豆製品擁有豐富的蛋白質，但你知道一不小心吃錯品項反而會熱量爆表嗎？市面上的豆製品百百種究竟該怎麼挑選呢？讓營養師「高敏敏」1分鐘中教你選對豆製品，輕鬆補鈣、補蛋白質還不長胖！

怎麼溝通才能說到心坎裡？張忘形：首先，放下當聰明人的想法

對很多人來說，每天都在溝通，溝通怎麼會是難事呢？但你知道，你以為的溝通，有時候其實根本是說服和談判嗎？表達溝通培訓師張忘形分享，希望「溝通能夠說到對方心坎裡」，透過掌握三個步驟，就能讓溝通成為人與人美

管不住的野女孩 成田徑場最美小姐姐

從小，李陳盈如就是讓父母頭疼的孩子，體力旺盛趴趴走、到處搗亂惹得街坊鄰居都來投訴，為了管管這位「野女孩」，父母讓他開始接觸體育，沒想到李陳盈如在運動場上展現才能，甚至多次代表台灣拿下獎牌，也成為田徑場

有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適

你也是重度3c使用者嗎？手指過度使用總是卡卡的？那麼你很有可能已經得了「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，也就是平常聽到的「板機指」。今天就讓YouTube「肌治生活 | 物理治療師」來教你如何檢測以及解決板機指問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。