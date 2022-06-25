聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適
你也是重度3c使用者嗎？手指過度使用總是卡卡的？那麼你很有可能已經得了「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，也就是平常聽到的「板機指」。今天就讓YouTube「肌治生活 | 物理治療師」來教你如何檢測以及解決板機指問題。
板機指分為4個等級，等級一手指不順無法正常活動；等級二滑車韌帶腫脹；活動伴隨疼痛感；等級三無法自主伸直手指；等級四完全無法伸直手指。檢測方式很簡單，只要先將手握拳再展開，如中指與無名指無法完全伸直就很可能是板機指。
物理治療師表示有板機指後，最重要的還是休息，並提出3招有效緩解方式，分別是熱敷、牽拉運動以及手部按摩，如果以上都無法改善，還是建議尋求專業的評估與協助喔！詳細的緩解動作都在影片中，快點開看看吧！
想了解更多關於日常行動的正確姿勢嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你手指不卡卡！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言