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有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適

聯合新聞網／ 江孟軒
板機指影響生活了嗎？圖/canva
板機指影響生活了嗎？圖/canva

你也是重度3c使用者嗎？手指過度使用總是卡卡的？那麼你很有可能已經得了「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，也就是平常聽到的「板機指」。今天就讓YouTube「肌治生活 | 物理治療師」來教你如何檢測以及解決板機指問題。

板機指分為4個等級，等級一手指不順無法正常活動；等級二滑車韌帶腫脹；活動伴隨疼痛感；等級三無法自主伸直手指；等級四完全無法伸直手指。檢測方式很簡單，只要先將手握拳再展開，如中指與無名指無法完全伸直就很可能是板機指。

物理治療師表示有板機指後，最重要的還是休息，並提出3招有效緩解方式，分別是熱敷、牽拉運動以及手部按摩，如果以上都無法改善，還是建議尋求專業的評估與協助喔！詳細的緩解動作都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於日常行動的正確姿勢嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓你手指不卡卡！

原始影片

肌治生活 | 物理治療師YT

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