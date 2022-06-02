有片｜奶蛋素？五辛素？素食分類霧煞煞嗎，一次搞懂五大素食分類

你是否在生活中有許多吃素的朋友，卻總是弄不清楚他們吃素的規則，進而聚餐時不知如何選擇餐廳呢？，或是常常好奇素肉的作用是什麼，今天「找蔬食Traveggo」就要來和我們詳細介紹五大素食分類並介紹素食者的一些小知識喔！

台灣其實是素食人口比例非常高的國家，僅次於印度並和瑞士齊坐第二名，也因為吃素人口眾多，台灣有超過6000家素食餐廳，但即使已經有這麼多吃素人口，卻還是會常常搞不清楚素食的種類，其實吃素的種類關乎到的是吃素的動機與原因，也因此衍伸許多不同種類的素食，為了讓素食者安心選購，衛福部早在2008年就公告了素食標示的規定，將素食分成了全素（純素）、蛋素、奶素、奶蛋素和植物五辛素。

以上這五大類的素食是有被明確規範的，影片中也有非常清楚的表格，可以幫助大家更清楚了解各類素食的地雷，一直以來搞不懂素食的你，快點開影片跟著找蔬食Traveggo一起了解更多素食知識！！！

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