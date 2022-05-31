有片｜做引體向上總是做不到三下嗎？街頭健身達人七分鐘教會你引體向上

引體向上是一個訓練背肌穩定和手臂的健身動作，是許多人夢寐以求的動作，卻也是許多人的惡夢，今天「小龍健身」要和我們分享他們自身經驗，教大家容易上手的引體向上訓練方式，但也要注意引體向上這個動作，因要承受自身重量，所以建議要有一定程度的肌力，且借助正確的器材才可進行。

第一個方式是「單槓懸吊」十秒鐘，這個動作是為了訓練前臂，讓引體向上時不會因為手臂無力而失敗，而單槓懸吊的重點是，手握緊、核心繃緊和雙腳併攏，這樣動作才是最標準的單槓懸吊，第二個方式是「啟動肩胛」，這個動作可以幫助我們找到背肌發力的位置，感受到背部出力。

影片內還介紹了其他有助於訓練引體向上的動作，如「澳式引體」、「滑輪下拉」、「彈力帶輔助」和「單槓緩降」，照著影片示範的動作練習，相信就可以在不久後發現引體向上能多做幾下，快點開影片跟著小龍健身訓練引體向上！

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原始影片

小龍健身YT

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