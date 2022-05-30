物理治療師斜槓健身教練 李惠涵：不要低估一天可以累積的效果！

在成為健身教練前，物理治療師李惠涵總是忽胖忽瘦，即便具備醫療專業知識，也努力有氧運動、飲食控制，自己卻仍時常為體型而困擾。如今，她和同為物理治療師的老公都成為健身教練，透過扎實訓練鍛鍊健美好體態。

「不要低估一天可以累積的效果！」李惠涵接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享過去求「速成」易失敗，如今懂得逐步積累反而細水長流的心路歷程。

有橘皮的泡芙女孩

李惠涵和學長老公從大學時期開始交往，兩人都是物理治療專業，戀情太幸福，短短半年期間體重由46公斤上升到54公斤，褲子開始穿不下，即便勉強穿上後也緊繃暴腹，開始意識到自己需要減肥。

減肥初期，李惠涵嘗試慢跑與極端的飲食控制，整天只吃一點點食物跟大量的檸檬水，很快的2個月內瘦回了47，但好景不長，當她又恢復正常的飲食習慣，體重也馬上反彈，就這樣一直反反覆覆的復胖又減重，她成為就算瘦也是有橘皮的泡芙女孩。

6年前，當時還是男友的老公開始進修健身教練專業課程，見李惠涵始終無法成功保持穩定體態，便帶著李惠涵開始接觸肌力訓練，一開始是使用懸吊繩在家裡做一些居家訓練，不久就發現即使依然是瘦，但比起單純慢跑，身體開始有些線條，不再單純乾扁的瘦。

隨著審美觀的改變，李惠涵發現自己越來越嚮往有飽滿肌肉的精實曲線，就開始嘗試加入重量訓練，之後和老公雙雙辭掉物理治療師工作，轉職成為健身教練，結合運動傷害、防護的專業知識，幫助更多學生成長。

專注眼前忽略與人相處

在成為健身教練前，李惠涵在為病人進行物理治療時，因為總是專注眼前全心投入，常遇到病患投訴「這個物理治療師怎麼都不笑？」當時她覺得很沮喪，為什麼給病患的治療沒有少，卻被曲解？讓她對與人的相處產生懷疑。

成為健身教練後，她慢慢懂得釋懷放下。當與一個人有不同意見，就算試著去改善彼此關係，但並不是任何事情都能如願以償，挫折感當然隨之而來。希望他人為你改變是最愚蠢的方式，每個人都有不同的個性與想法，看待事情的方式會根據生活經歷與經驗，而有不同的成熟度。

李惠涵學習帶上笑臉，如果遇到不愉快地與人相處問題，她會先改變自己「是我哪裡做了讓你不舒服的事？」如果自己改善了但對方沒有放下，也能同理當年青澀的自己也是如此，理解成長需要時間的累積，不用急著在這個時間改變對方。

用對的方式持之以恆地做

投入健身鍛鍊以來，李惠涵明顯感受到體重也許都沒有任何變化，但神奇的是身體的線條一直往自己理想的方向改變，她不再受限於體重計上數字限制，不再因為數字的增減而影響心情「我用拍照去紀錄，我相信自己親眼所見！」

李惠涵常和學生分享，減重也許是我們大多人起初運動的動力，當我們成功做到了，是一件非常有成就的事情，但運動是條不歸路，肌肉用進廢退，試著把運動融入生活，人需要每天刷牙來維持我們的口腔健康，肌肉何嘗不是呢？

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，關於運動，我們該擔心的不是能不能達到目標？而是能不能持之以恆！當你用對的方式且持之以恆的做，還有什麼是難以達成的嗎？很喜歡何立安博士說的一句話：「不要高估一天所能達到的成就，也不要低估一天所能累積的效果」共勉之。

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