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有片｜居家運動沒器材嗎？一張A4紙也能打造細腿！
許多人偏好在家中運動，因為可以省去交通時間且生活中零碎的時間就能夠完成，但在家中運動卻常常不知道有什麼工具可以利用，而今天「KimiBarre®美型運動 」的KIMIKO老師要為大家帶來在家輕鬆取得，但做起來卻不輕鬆的「Ａ4紙運動」，只需要一張A4紙，堅持運動，讓你打造美型細腿！
今天的運動有三組每組只需要兩分鐘，卻讓KIMIKO老師直言大家會撐不完兩分鐘，一起來看看今天的運動怎麼做吧！首先拿出一張人人的有的Ａ4紙，準備一張椅子後坐下，將A4紙夾在膝蓋內側後，夾屁股，縮肚子！要注意過度頂腰會造成肋骨外開和聳肩，確認動作沒錯後將身體前傾，記得口訣：「肚子再吸，屁股再夾！」這個口訣可以讓你超有感打造纖細美腿。
這個美型運動沒有大家想像中簡單，動作一定要正確才會達到效果且不會受傷喔，特別需要注意，雙腳併攏、人和椅面垂直並全程夾屁股縮肚子，其中還有許多的眉角，需要大家打開影片，一起跟著KIMIKO老師學習，一起撐兩分鐘！另外還有兩組同樣精實的居家美型運動，一起點開影片動起來。
想了解更多關於美型運動的動作嗎？快上「有肌勵」與「KimiBarre」粉絲專頁按讚追蹤，一起居家雕塑線條，打造纖細美腿！
關於《KimiBarre®美型運動》
能輕鬆跨出舞蹈般的平衡穩定，才是真正的日常美型。
KimiBarre®是專在小角度間，用看不見的等長機制，鍛鍊深層肌群，
打造亞洲女性專屬/顯眼修長線條的美型運動。
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
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