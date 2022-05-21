快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

華視新聞又出包！ 字幕出現火星文網友瘋解碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜居家運動沒器材嗎？一張A4紙也能打造細腿！

聯合新聞網／ 江孟軒
打造完美腿部曲線。圖/KimiBarre®美型運動
打造完美腿部曲線。圖/KimiBarre®美型運動

許多人偏好在家中運動，因為可以省去交通時間且生活中零碎的時間就能夠完成，但在家中運動卻常常不知道有什麼工具可以利用，而今天「KimiBarre®美型運動 」的KIMIKO老師要為大家帶來在家輕鬆取得，但做起來卻不輕鬆的「Ａ4紙運動」，只需要一張A4紙，堅持運動，讓你打造美型細腿！

今天的運動有三組每組只需要兩分鐘，卻讓KIMIKO老師直言大家會撐不完兩分鐘，一起來看看今天的運動怎麼做吧！首先拿出一張人人的有的Ａ4紙，準備一張椅子後坐下，將A4紙夾在膝蓋內側後，夾屁股，縮肚子！要注意過度頂腰會造成肋骨外開和聳肩，確認動作沒錯後將身體前傾，記得口訣：「肚子再吸，屁股再夾！」這個口訣可以讓你超有感打造纖細美腿。

這個美型運動沒有大家想像中簡單，動作一定要正確才會達到效果且不會受傷喔，特別需要注意，雙腳併攏、人和椅面垂直並全程夾屁股縮肚子，其中還有許多的眉角，需要大家打開影片，一起跟著KIMIKO老師學習，一起撐兩分鐘！另外還有兩組同樣精實的居家美型運動，一起點開影片動起來。

想了解更多關於美型運動的動作嗎？快上「有肌勵」與「KimiBarre」粉絲專頁按讚追蹤，一起居家雕塑線條，打造纖細美腿！

關於《KimiBarre®美型運動》

能輕鬆跨出舞蹈般的平衡穩定，才是真正的日常美型。

KimiBarre®是專在小角度間，用看不見的等長機制，鍛鍊深層肌群，

打造亞洲女性專屬/顯眼修長線條的美型運動。

原始影片

KimiBarre FB

視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！

超有效率！10分鐘燃脂訓練擁有完美體態

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜居家運動沒器材嗎？一張A4紙也能打造細腿！

許多人偏好在家中運動，因為可以省去交通時間且生活中零碎的時間就能夠完成，但在家中運動卻常常不知道有什麼工具可以利用，而今天「KimiBarre®美型運動 」的KIMIKO老師要為大家帶來在家輕鬆取得，但做起來卻不輕鬆的「Ａ4紙運動」，只需要一張A4紙，堅持運動，讓你打造美型細腿！

南臺灣最辣英文老師 背後藏著辛酸血淚史

「現在的老師，都跟你一樣辣嗎？」國中英文老師李宣，有著超甜陽光笑容、水蛇腰、蜜桃臀，全身電力指數百分百，但其實她從小體弱多病，更曾有過體脂肪高達40%，濃濃油膩嬸味的黑歷史。

有片｜連假大魚大肉後體重飆高嗎？兩週減醣無痛減1.5KG!

常常在過完連假後不敢站上體重機嗎？今天「批批在日本幹嘛.」要和我們分享她的一日減醣食譜，如何健康無負擔又吃得美味呢？今天的食譜有山藥泥拌飯、蒸肉捲佐麻辣醬、韓式菜包肉、韓式海帶芽湯，可能許多人會疑惑減肥可以吃這麼豐富的東西嗎？但其實只要慎選食材，一樣可以吃得豐富又美味！

有片｜長輩上肢肌肉總是無力嗎？每日肌力訓練為健康存資本

家中長輩是否時常提起買菜時提不動，或是日常生活拿東西感到力量不足，這都是因為上肢缺乏肌肉所造成，除了飲食中需注意蛋白質的攝取外，適當的肌力運動也是格外重要，今天「生生優動」的陳宗威物理治療師要來教長輩們，如何利用一條彈力帶在家中訓練上肢肌肉。

女大生每天穿恨天高跟鞋、越瘦越開心 下場讓她哭慘

「不行，我還要再更瘦一點！」念大學的時候，張菁芸只追求「瘦，還要更瘦」，明明穠纖合度，卻拼命節食，踩著13公分的高跟鞋，就像一根竹竿上插著貢丸。結果卻搞壞身體，差點一輩子無法行走。 多年後，張菁

四大關鍵對了，新手也能做出漂亮的伏地挺身

防疫居家運動，伏地挺身是個很好的「全身性動作」訓練。但很多人做沒幾下就會感到吃力，然後手腕、肩膀等關節開始不舒服，動作也不夠標準和漂亮，那是因為有些細節你沒有做對喔！ 伏地挺身是經典上肢訓練動作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。