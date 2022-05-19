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有片｜連假大魚大肉後體重飆高嗎？兩週減醣無痛減1.5KG!
常常在過完連假後不敢站上體重機嗎？今天「批批在日本幹嘛.」要和我們分享她的一日減醣食譜，如何健康無負擔又吃得美味呢？今天的食譜有山藥泥拌飯、蒸肉捲佐麻辣醬、韓式菜包肉、韓式海帶芽湯，可能許多人會疑惑減肥可以吃這麼豐富的東西嗎？但其實只要慎選食材，一樣可以吃得豐富又美味！
在開始今天的食譜教學前，先來介紹「糙米」這個食材，時常有人在減肥時選擇不吃澱粉，聽到米這個字更是敬而遠之，但糙米的膳食纖維有白米的六倍高，其較堅硬的口感會促進更多的咀嚼，進而增加飽足感，又因其低ＧＩ的特性可以減少血糖的波動，因此以較少量的糙米替代白飯是非常好的選擇喔。
今天「批批在日本幹嘛」介紹的這些食譜都非常方便準備，食材取得也容易，想跟著批批一起無痛減重，挽救假期的放縱的話，快點開影片看看他一天的飲食，把這些美味的料理學起來，一起瘦身成功！！！
想了解更多關於減醣飲食的美味食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起吃的美味，瘦的開心！
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