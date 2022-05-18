有片｜長輩上肢肌肉總是無力嗎？每日肌力訓練為健康存資本

家中長輩是否時常提起買菜時提不動，或是日常生活拿東西感到力量不足，這都是因為上肢缺乏肌肉所造成，除了飲食中需注意蛋白質的攝取外，適當的肌力運動也是格外重要，今天「生生優動」的陳宗威物理治療師要來教長輩們，如何利用一條彈力帶在家中訓練上肢肌肉。

第一個動作是要訓練肩頰骨，因為提重物會需要用到肩膀的力量來進行，我們需要先將彈力帶固定在桌角等不會移動的地方後，採端正的坐姿後雙手往後拉，在拉的同時感受肩頰骨的力量，注意並非用手彎曲的力量，停留約一秒鐘重複12~~15下做3~4組，並保持直視前方勿過度仰頭或低頭。

這次的彈力帶運動還包含了肩膀和手臂的運動，提升這些部位的肌肉可以讓找貝在日常生活像炒菜、切菜或提東西時更加輕鬆，彈力帶的選擇應視情況選擇重量，訓序漸進的訓練才可以避免受傷，快點開影片一起了解如何在家利用彈力帶日常訓練！

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原始影片

生生優動 YT

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