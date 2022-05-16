南拳媽媽吉他王子變肌肉猛男 張傑：承認自己是一般人，找回自信往前走

曾經是周杰倫力捧的偶像團體「南拳媽媽」成員，吉他手張傑離開團體後，沒了天王加持光環，現實人生變得清晰殘酷。他從紙片人胖成大叔，不敢看娛樂新聞，沉潛多年才在健身中找回自己，憂鬱小生練成肌肉猛男。

張傑接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，獨家透露過往從未對外說的心路歷程及健身心法。

熱愛音樂大學被二一

張傑就讀淡江大學統計系時，參加校內創作比賽拿下冠軍，因為太熱愛音樂，每天從淡水到台北市區錄音室當製作助理，根本沒時間上課念書，大二就被二一了。

在幕後工作兩年，遇到南拳媽媽重組要找新團員，周杰倫在錄音室看到張傑，問他「張傑來啊，你來試試看！」原本只是喜歡音樂、想當音樂製作人的張傑，就這樣被推到幕前，成為偶像團體一員，擔綱南拳媽媽的吉他手，親自參與製作歌曲。

天堂掉入凡間

在南拳媽媽團體6年多，因為有周杰倫光環加持，演藝成績亮眼，享受的待遇也都是很高規格的標準。後來張傑離開自己發片，個人專輯或音樂作品都不盡理想，少了光環，面臨很多現實狀況，待遇更是從天堂墜入地面，他沮喪自卑「原來我不適合做音樂、實力不夠好。」

他不敢跟演藝圈朋友聯絡，不想看娛樂新聞，過去朋友風風光光的表現，對他來說只是沉重打擊。他陷入了嚴重的低潮，過去熱愛的音樂如今成了巨大的壓力來源「我放棄音樂好了！」他開始借酒澆愁，每天醉生夢死，過往憂鬱小生的50幾公斤紙片人，一路胖到擁腫的70公斤。

隨著日子一天天過去，每天吃老本過活，他和在一起七年的女友每天吵架，面臨最直接問題是想結婚卻沒有存款「結婚住哪裡？怎麼養家？」都回答不出來，讓他驚覺「我到底在幹嘛？怎麼可以過得那麼沒有目標？」

改變成為更好的自己

「我要把我浪費的這幾年好好找回來！」過去被稱紙片人，後來腫成油膩大叔，張傑開始運動重訓讓自己更健康，一開始是上網看教學影片、文章，慢慢摸索建立自己的課表和時間，一週練5至6天，練了約2年後開始更嚴格的飲食控制，更在2019年參加健美比賽，奪下第二名好成績。

過往張傑外型斯文、濃眉細眼，總是憂鬱的抱著吉他彈唱，如今卻是體脂只有7%的肌肉猛男，總不吝裸著上半身，自信展現鍛鍊已久的倒三角身材，線條分明的肌肉紋理，銳利自信的眼神噴發男子氣概，為自己打造新的人生。

健身也改變了人生觀。張傑反思，對比其他付出更多，卻可能一直沒被看見機會的音樂人，「我可能已經很幸運了！」他歸零思考「我就是個一般人，不用在乎別人怎麼看我，回到喜歡音樂的源點從頭開始」，定位在幕後音樂製作，不用執著在幕前，漸漸找回信心和目標，慢慢穩定了音樂的收入和生活。

音樂人的壞習慣是「晚睡晚起」，夜晚寫歌才有靈感，張傑現在改為「早睡早起」早上6點起床健身，運動回來開始做音樂，就算大白天也可以寫出感人情歌。雖然後來和愛情長跑多年的女友分手了，但也能夠彼此和平給予祝福。

重新找回熱情的事物

走過人生低潮，張傑認為，健身跟音樂創作截然不同，音樂是如果沒有靈感，花再多時間也寫不出歌來，但健身是花多少時間執行，就會給多少反饋。

張傑認為，遇到生活種種壓力時，不妨每週先找一點時間來運動抒壓，產生比較正面積極的態度去面對事情，健身也會帶給你自信，這些東西都是用金錢買不到的感受。有些人可能覺得，健身太難了，他建議可以先用小目標的方式進行，讓自己先跨出第一步，慢慢的累積，你就會發現你的改變了。

5年來他每天進健身房不曾中斷，更為了提升健身成績，完全戒糖、戒甜食，只吃雞胸肉、水煮青菜、魚及原製食品，炸物更是連碰都不能碰，為了身心靈平衡，不能熬夜、睡眠要充足，再也不夜唱和晚上應酬，讓出道17年的他，就算不加照片或濾鏡，依然維持20幾歲的模樣。

透過「有肌勵」，張傑想鼓勵更多人，遇到人生低谷時，可以規劃時間去散散心排解憂鬱，讓自己放個假，唯有自己想通，才能慢慢往前走。從新找回自己喜歡的、有熱情的事情在哪裡？找到生活的重心，就可以找回你的自信，活出屬於自己的光輝和燦爛。

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