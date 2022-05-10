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有片｜葡萄皮白白的是農藥嗎？營養師教你吃甚麼顏色的葡萄最健康
大家都懂得食物均衡才健康，但你真的暸解你碗裡的食物嗎？葡萄外的白霜是農藥？將葡萄籽吃下肚子會長出葡萄樹？今天「營養師高敏敏」來為大家破解迷思，也教教觀眾朋友一些關於葡萄的小知識，看完這集的內容，媽媽們再也不用擔心我將農藥吃下肚！
營養師高敏敏來為大家破除一些關於葡萄的迷思，你在清洗葡萄前會先將葡萄上的蒂頭剝下來嗎？其實葡萄的外皮上會殘留些許的農藥，如果在清洗前就把蒂頭剝下，在清洗的同時就會使殘留的農藥洗進葡萄內.。
而葡萄外層總是有一層白白的粉霜，那其實不是農藥，而是.葡萄生長過程中，自然產生用來抵禦外來微生物和防止水分散失的果霜。以前都不知道葡萄原來還有這麼多學問，大家肯定也想知道哪種葡萄的營養價值最豐富對吧？不用擔心，你想知道的葡萄知識今天全部為你解惑！快點打開影片一起跟著營養師學習葡萄小知識。
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