被酸：憑你也可以當健身教練？離職大公司，紙片女孩為何薪水反而多3倍？

能進大公司服務，是許多新鮮人夢想，要離開薪資福利俱佳的夢幻工作，要有多大勇氣？4年前，廖巧嵐為了圓成為健身教練的夢想，不顧父母反對，毅然離職，告訴自己「接下來，要過自己想要的生活！」

4年後，她跌破眾人眼鏡，全無基礎的她沒被夢想反噬，反而創造比原本薪資3倍以上的收入，廖巧嵐接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享紙片女孩逐夢的故事。

符合眾人的期待

和許多順從的乖巧孩子一樣，廖巧嵐的人生從來不知道自己要什麼，只知道符合大眾及父母期望，畢業後選擇穩定的大公司，抱著只要積極向上的心態學習就好。

大公司雖然可以學習到很多做人做事的眉角，以及思考邏輯上的磨練，但文化相對較傳統及制式化，廖巧嵐發現自己對工作熱忱逐漸減少，每天只想等下班，過著小確幸的生活。「這不對勁！我應該重新思考自己到底要什麼？」

她明確地寫下未來想要什麼樣的生活：興趣結合工作，每一天不再是工作而是生活；做心理認為有意義的事能幫助別人，成為給別人帶來正能量影響者。薪水部分，希望工作時間逐漸減少，收入逐漸提高，不再領死薪水，不再被老闆主管控制。

但，理想中的生活要怎麼開始呢？

紙片女孩變強壯

廖巧嵐大四那一年，因為課業變少，常常沒做什麼事就這樣過一整天，為了避免身體沒動就發懶，整天沒有活力精神，她養成每天快走習慣，讓自己變得更有活力，提高做事效率。快走過程和自己對話、思考沈澱，一整天的心情會很平靜舒壓。

原本體型就纖細的她，因為持續的有氧運動，166公分體重降到僅剩45KG，看起骨感像竹竿，不喜歡外表如此瘦弱紙片人，開始上班後，踏入重訓健身這條路，體重增加8公斤，線條及體態更健康了。

「我喜歡健身，健身可以幫助更多人，如果轉行當健身教練呢？」思考過後，不顧父母反對，廖巧嵐果斷的離職，決定轉職當健身教練！

離職的時候，廖巧嵐被同事嘲諷瞧不起「教練這個行業不夠入流！」「教練有這麼好當嗎？你可以當，那這樣誰都能去了！」心裡雖然很氣餒也很不甘心，但廖小嵐沒有被情緒左右，破釜沉舟花一個半月考到證照，直接進健身房工作。

健身房倒閉了

進入健身房當教練後，剛開始很順遂，廖巧嵐每個月業績都表現得很好，薪水也跳了兩倍，身體雖累但心卻是喜悅的。

沒想到一年後，健身房營運資金出了問題，因為擴點太多，薪水開始遲發拖欠，最後無預警倒閉，廖巧嵐只能轉做自由教練。還好，有近十位死忠學生力挺，成了創業的基本盤。

「現在工作對我來說，就是經營個人品牌，是自己的事業而不是替人工作。」自由業的行銷及客源都得自行開發，薪水也相對不穩定，但還好有過去工作經驗奠定基礎，廖巧嵐也持續學習。4年來，相對收入已比第一份工作薪水多了3倍。

#和乳房纖維腺瘤共存

從不愛運動、到開始運動、到教導及影響帶動別人運動，過程中有滿滿成就感，增加不少自信，也更懂得與身體疾病共存。

大四的時候，廖巧嵐健康檢查發現胸部有腫塊，雖然是良性，但前後開刀多次，不斷復發的大顆纖維腺瘤，依然嚴重打擊心智。開始運動後，廖巧嵐透過飲食控制、調整生活作息，學會平淡看待，更珍惜家人的溫暖陪伴，提醒未來要更愛自己。

找到自己重要又緊急的事

從滿足別人期待的人生，到勇敢拋下夢幻工作，從零開始創業，常有人對廖巧嵐說「我的工作超忙，沒有辦法像你一樣做自己想做的事。」

廖巧嵐表示，人生中所有緊急的事，八成都是別人的事。老闆找、客戶要、家人說、朋友揪。我們以為生活忙得要死、自我安慰好充實，回過頭來才認清這叫「瞎忙」跟「填補空虛」。什麼時候才要去做「自己的事」？

例如運動減肥，講了好幾年卻堅持不到一個月；想要存錢理財，卻從沒記帳、從沒開過戶、沒投資過。計劃看書學習，卻書買一堆，從沒看完過。羨慕別人可以轉換跑道，自己卻總是滿嘴抱怨，而不敢跳脫舒適圈。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，要追逐夢想或理想人生「Be a Doer,Not a Sayer」，先去做再說，你就會看到自己不足的地方，不夠好的地方隨時調整就好，只要離開原地，就可以看到不一樣的未來。

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