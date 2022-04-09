有片｜斜方肌越消越大好焦慮？3招讓斜方肌乖乖！
羨慕女明星的直角肩和鎖骨？拼命練肩，「斜方肌」卻越來越大？讓YouTuber「叔貴」告訴你消斜方肌的正確觀念，以及與斜方肌息息相關的肩胛骨跟練動作，讓你不再對身材焦慮！
斜方肌是影響肩部線條的重要因素，若是斜方肌太厚太緊繃會讓鎖骨消失、讓人看起來虎背熊腰。叔貴表示，解決斜方問題的第一步就是停止去斜方的和鎖骨訓練運動，容易姿勢不良和練習時用錯力，讓斜方肌反而代償變的更壯。
解決斜方問題第二步，注意日常姿態，不要被動聳肩。聳肩這個動作有時是不自覺的，低頭滑手機、長時間用電腦，肩膀會自然聳起，久而久之，斜方肌就會愈來愈緊繃。
解決斜方問題第三步則是建立肩胛骨發力意識。建立肩胛骨發力意識可以做影片中教學的四個動作，分別為躺著摸天花板、單手向下划拉、雙手向下划拉以及趴著摸牆根，詳細動作內容都在影片中，快點開跟著一起做吧！
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