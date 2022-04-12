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有片｜有喝「奶」字就是有喝到奶？專家告訴你植物奶真面目
鮮奶、燕麥奶、豆奶、米奶、榛果奶，每一種「奶」的營養分類，你都了解嗎？營養師高敏敏要教大家怎麼樣來分辨、搞清楚各種奶營養成分，別再喝錯啦！
燕麥奶的風潮從歐美國家吹進台灣也一段時間，近期更有越來越多人願意嘗試，甚至愛上口感滑順又百搭的「燕麥奶」，但燕麥奶是不能取代牛奶的喔！還再以為喝燕麥奶，就是喝到奶？營養師高敏敏表示，燕麥奶不是牛奶，是澱粉類？！
燕麥奶的缺點主要提供的是澱粉，只有極少量的蛋白質及鈣質，當然，植物奶優點就在含膳食纖維及一些特殊營養物質（如豆奶的大豆異黃酮）膽固醇＆飽和脂肪酸含量也較低，營養師高敏敏提醒大家，符合自身營養需求的正確營養均衡，才是最重要的！
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