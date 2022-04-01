人氣溝通講師曾是恐怖情人 他感嘆：只關注背叛我的人，卻忘了還有人愛我

「為什麼我知道恐怖情人想什麼？因為我以前就是恐怖情人！」這幾年，「忘形流簡報」在社群圈翻紅，成為各界爭相仿效的簡報風格，創始人張忘形更是高人氣的溝通表達、兩性關係培訓師，風光的背後，卻是曾經傷痕累累的過往。

張忘形接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過憂鬱、內向孤僻，在運動中找回控制人生方向的過程。

高中開始看身心科

張忘形高中時很喜歡一個女孩，為了追求對方，跟著她念一樣的補習班，高二時更捨棄理族選文組，只為了有機會和她同班。

後來，女孩被分到隔壁班，恰好張忘形的好友也在隔壁班，忘形每天中午到隔壁班和好朋友、女孩併桌吃飯，只為了和女孩更近一些。沒想到，女孩最後和張忘形的好友談戀愛。同時失去友情和愛情，張忘形崩潰了。

「這個世界不喜歡我、討厭我！」張忘形出現自殘行為，想吸引對方注意，卻反而讓狀況越來越糟，父母帶他去看身心科，情況卻始終沒有好轉；進入大學就讀社工系，他被評測是自殺高危險，校方安排他接受團體治療。

原本封閉的內心，在一次團體治療時，被釋放了。當時，有一名實習心理師很努力地帶領這群身心都需要幫忙的學生，卻遭到學生們冷淡、猛烈的言語攻擊，看著這名原本熱血奉獻的實習心理師，臉色越來越糟，張忘形突然想通了。

「這個世界上善良的人那麼多，我為什麼要這樣對他？如果我們現在這樣對待他，他可能會變成我們討厭的人。我要這樣繼續下去嗎？」張忘形決定，不要再這樣虛耗人生，從此之後的每一天，都要開始做很棒的事。

在與人的相處上，他也醒悟到，過去的自己之所以會痛苦，全是因為被侷限在「反正你最後都會背叛我」心態上，「但是我把焦點都放在背叛我的人身上，卻沒有放在愛我的人身上，好傻！」張忘形告訴自己，要重新相信人。

邊緣人成人氣講師

大學畢業後，張忘形沒當社工，卻踏入了旅遊業當起導遊。和老婆交往第三年時，他抱怨當時還是女友的老婆「我好不容易休假，為什麼你卻沒時間陪我？那我幹嘛交女友？」

他賭氣把自己變得好忙，跟周震宇老師學聲音表達，原本是希望幫助導遊工作更上一層樓，沒想到卻在課堂中學會「溝通」精隨。

「老師，什麼我身旁的人都沒辦法跟我溝通？」張忘形在課堂問老師，卻被老師點醒「什麼才叫溝通？你想的只有自己，全是大家怎麼滿足你」他回頭檢視所有關係，發現一直以來都把精力和控制力，放在他不能控制的事情身上，「人要活得開心，應該要放在可以控制的事情上。」

2016年他開創「忘形流微簡報」貼文形式，在社群上引發大量關注，成為一發文就會被瘋狂分享的意見領袖，創造高流量、高分享、高互動的溝通效果，也讓他成為專攻溝通表達與簡報設計的人氣講師。

我可以控制我的人生

「運動是人生中，最可控的東西！」比起人生許多無法操控的過程， 運動讓張忘形感受對自己的控制感。他有韌帶鬆弛的舊疾，4年前為了鍛鍊肌肉，開始一周2次皮拉提斯、1次重訓，隔年參加斯巴達障礙賽，最輝煌時期，體重從87公斤減到74公斤，體脂31%變21%。

運動跟人生很像，就像槓鈴有很多種，我們可能沒辦法控制槓鈴，但我們可以控制自己練了多久？怎樣才能舉起來？運動讓張忘形找回價值感「人生很難衡量你有多厲害，重訓可以讓我知道我在哪裡」，每次痠痛過程都是又一次的「X！我又要變強了！」

他在每一次進步中，對身體掌握力越來越高，知道肌肉痠痛後的挫折，只要恢復後就可以有更好的戰鬥力，更從中找回人生的掌握權。

「我相信我的人生可以被控制，我是有能力的。」張忘形坦言，即便到現在成為外界恭維的人氣講師，但他依然不知道自己教得好不好？學生能不能理解？他依然努力在自卑又自大的矛盾性格間，努力找到平衡。

最近他出版「順勢溝通」新書，才一周就創造二刷好成績，但其實他前後花了三年時間掙扎，刪了三萬以上的字，就怕寫不好、怕別人寫得比自己好。寫書過程，也是自我覺察、自我溝通的重要歷程。

張忘形發現，自己很常常比較，用二分法定義自己的表現。因為「對方好，所以我不好」，但是其實每一個人的存在都有價值，我們不是同一個賽道上，卻習慣用別人的賽道在跑我們自己的比賽，他開始懂得「你很好，我也很好」，豁達看待人生。

張忘形的「順勢溝通」新書，上市一周就創造二刷好成績。圖片由張忘形授權「有肌勵」刊登

活成自己喜歡的樣子

走出過往自卑、憂鬱的心態，張忘形領悟到，許多人的人生都是扣分思維，如果人生沒有100分就是失敗，當發現只有80分就覺得自己不好。

運動都是加分思維，例如想跑42K就必須慢慢達成，一次又一次讓自己越來越強。重訓過程中，與其用「限制信念」跟教練抱怨「我沒辦法舉，因為我的肌力不夠、握力不好」，不如好好鍛鍊不夠好的地方，而不是一直告訴自己不行。

學習用加分思維的「成長型心態」，來看自己的人生，人生不是0跟100分兩個區塊，不要再去想「我不夠好，怎麼敢試？」而是去想「我不試，怎麼知道我沒辦法？」

他也想透過「有肌勵」鼓勵更多人，每個人都是完全不同的個體，把自己的優勢找出來，那些人會被我的這個優勢吸引？我要如何把所有優勢補齊，別人才會被我吸引？」學習欣賞自己，活成我們最喜歡的樣子。

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