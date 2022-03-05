有片｜不出門也可以瘦全身？10分鐘高效率燃脂訓練

準備好一對啞鈴及瑜珈墊，在家就能跟著Youtuber「潔絲的享吃吧」一起做對初學者友善的循環訓練，不出門也可以瘦全身。

「宅在家防疫」已是新常態，但如果長期不外出走跳或運動，再加上追劇久坐，小心體能和肌力慢慢流失！擔心過去鍛鍊身體的成果，悄悄化為烏有，在家也可以輕鬆做好自主鍛鍊。

跟著潔絲一起在家，用一對啞鈴及瑜珈墊即可完成的四個動作，分別為：高腳杯深蹲、側邊深蹲、棒式+划船、伏地挺身，讓你平時在家裡懶得上健身房時也可以嘗試的燃脂訓練，每天練習10分鐘，不出門也可以瘦全身！

還在猶豫什麼？快點記下潔絲給的燃脂訓練，持之以恆，不只能成功瘦身還會找回自信！

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潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess IG: 點我看

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潔絲的享吃吧 Foodie Fitness with Jess 原始影片:點我看

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