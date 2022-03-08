有片｜瘦身卡關？專家告訴你停滯期是什麼

少吃也沒比較瘦、想自暴自棄的撞牆期？其實你是遇到了停滯期！打破停滯期，營養師高敏敏表示，一定要試試「高強度間歇運動 + 燃脂食物」 。

停滯期就是身體對於我們的保護機制，吃少的時候使得身體誤判正處在「挨餓階段」，而造成基礎代謝率降低， 至於到底要怎麼樣突破「停滯期」？

營養師高敏敏建議平時沒在運動的人可以嘗試間歇式運動，有在運動的朋友則可以加入一些重訓，再搭配上燃脂食物：薑、綠茶咖啡、辛香類食物、燕麥、全榖等，就可以慢慢的突破停滯期囉！

想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，改善飲食習慣！

營養師高敏敏頻道：點我看

營養師高敏敏原始影片：點我看

延伸閱讀

努力運動卻不會瘦？醫師：問題可能出在飲食！

這些零食不能吃?!?!超商零食選擇攻略！