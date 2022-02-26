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有片｜別怪身體跟自己作對！5大面相檢查「坐」對了嗎？
坐姿不良容易造成脊椎損傷等問題。但往往因為工作關係，讓我們別無選擇時好煩惱怎麼辦? 別擔心！物理治療師 Veronica Rehab (詹珞瑤)，特別製作影片要來幫大家解迷津。
物理治療師詹珞瑤表示，「坐」對人體來說就是一大傷害！坐姿不良不僅有損脊椎，對於心、肺等內臟功能也容易有連帶影響。所以詹珞瑤建議大家久坐三十分鐘，就一定要起來活動一下。
至於要如何檢視自己的坐姿是否正確? 詹珞瑤也提供了五大方法供大家自我評量。方法分別是椅子高度、椅子深度、椅墊厚度、辦公高度、辦公視野。還不夠了解嗎? 那就趕快點開影片連結看物理治療師 Veronica Rehab (詹珞瑤)是怎麼說的吧！
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詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 頻道: 點我看
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab 原始影片: 點我看
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