早餐的重要性在哪？不吃早餐真的會膽結石、胃潰瘍嗎？

早餐的重要性不在吃或不吃！斷食、不吃早餐會不會胃潰瘍、膽結石？吃貝果會讓你整天多攝取更多熱量？！暖心減重醫師鄧雯心為你一一解答早餐疑惑。

早餐真的很重要！真的是這樣嗎？

從小我們就非常習慣吃早餐的風氣，甚至覺得如果不吃早餐，身體就沒有能量、心靈也無法甦醒。早餐得重要性不再於一定要吃，而在於「不要亂吃」，將早餐視為「斷食後的第一餐」，千萬不要忽略飲食內容，以蛋白質為主的早餐開啟你一天的營養與活力!

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