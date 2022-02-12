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有片｜努力運動卻不會瘦？醫師：問題可能出在飲食！
大家都知道減重是八分吃兩分動，但為什麼運動的減脂效果不好？「一分鐘健身教室」史考特醫師表示，運動不是沒用，只是在減重這場戲裡，飲食才是主角，運動只是配角！如果只是運動，就算再累，大概減脂效果也有限。
學者檢視了飲食與運動兩者之間的關係，發現當我們運動消耗大量熱量時，身體會降低其它的熱量支出來代償。
史考特醫師也指出三大重點：適度運動仍對增加熱量消耗和健康有幫助、減重主要靠管控飲食、避免過度運動等，提醒明明有運動卻一直沒瘦的朋友們，從今天開始檢視自己的飲食及運動習慣，對於健康與體重，都會很有幫助喔！
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一分鐘健身教室 頻道：點我看
一分鐘健身教室 原始影片：點我看
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