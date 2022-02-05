有片｜減肥要完全不吃油嗎？醫師：千萬不要這樣做！

明明照三餐運動，吃飯只吃一點點，為什麼依然是小腹婆？中醫師「77老大」提出四種造成小腹肥胖的原因，只要分清楚你是哪一種原因，並且跟著77老大對症下藥，想瘦肚子真的超簡單，改善效果超好！

2022-01-31 17:01