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有片｜減肥要完全不吃油嗎？醫師：千萬不要這樣做！

聯合新聞網 / 陳俐伶
三大油脂比例盡量是1:1:1 (圖/Canva)
三大油脂比例盡量是1:1:1 (圖/Canva)

許多人為了減肥，完全不敢食用油脂，這是正確的嗎？攝取油脂應該注意什麼？邱正宏醫師提醒，完全不碰油，小心身體越來越糟糕！

邱正宏醫師強調，想減肥的朋友們，千萬不要完全不碰油，瘦是瘦了，月經卻開始失調、皮膚開始變粗糙，千萬不要因為一時的成功，把身體越搞越糟就麻煩啦！

邱正宏醫師也教大家分辨三大類油脂，可以怎麼吃最健康，以及如何避免食用油變質的三大原則。

想要避免食用油變質，邱正宏醫師建議，最好的方式就是盡量購買玻璃瓶一個月左右能用完，打開包裝後盡快使用完畢，不使用時放在冰箱冷藏保存。

至於每天油脂的建議量該如何分配？邱正宏醫師表示三大油脂比例盡量是1:1:1，另外，只要均衡攝取六大類食物，加上影片中的建議，就不用擔心油脂過量或過少囉！

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邱正宏 談健康 Grand Health　YT頻道：點我看

邱正宏 談健康 Grand Health　YT原始影片：點我看

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