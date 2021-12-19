有片｜常常頭痛、眼睛痠？物理治療師教你自救法

頭痛睡不著，有些人會選擇去找人按摩放鬆，來改善各種常見痛症，有些人則是因為行程緊湊，除非特別安排休假，否則幾乎沒有時間去好好解決這些困擾。「物理治療師 Nick」教你對症下藥的自救方法，簡單舒緩，換你一夜好眠。

現代人生活在龐大的壓力下，再加上因為上班緊盯電腦、下班手機滑不停，導致姿勢不良，容易出現頭痛、眼痠、眼脹的問題。常常頭痛除了引起疲勞、睡眠障礙外，長期壓力調適不良，過勞狀態，還會引起體內代謝和腦心血管功能的失衡，導致肥胖、糖尿病等的風險增高。

千萬不要忽視了這些的疼痛，快跟著「物理治療師 Nick」學習舒緩頭痛、眼睛痠的方法，一起找回優質的生活品質吧！

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