有片！冬令進補陷阱多！喝一碗湯就熱量爆表?

進入冬季，多數人都會想吃暖冬料理來補身子，但大多數的進補料理其實都含有驚人的熱量，光喝一碗湯就可能熱量爆表！YouTuber「營養師Ricky's Time」開箱六種料理，教大家如何聰明吃。

其中的薑母鴨跟羊肉爐，通常都會附豆皮、肉丸、米血糕之類的火鍋料，不僅本身的熱量高還會吸附油脂，吃了都是額外的熱量，甚至湯頭都還會添加麻油跟米酒，每喝一口湯都是額外的熱量。

另外，圓湯本身是由精製糖、油脂跟澱粉組成。甜湯圓中的紅豆湯底要做得好喝，勢必就要先蜜漬再用糖水泡一遍，最關鍵的還是在湯圓，4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓就相當於吃進1碗白飯的熱量，因此要將當天的飯量減少1碗，才能避免熱量攝取過多。

營養師Ricky表示，想吃又想減脂時，有五個小技巧推薦大家可以去嘗試，快跟著營養師Ricky減醣減脂健康瘦。

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營養師Ricky's Time：FB/YT/IG

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