有片！冬令進補陷阱多！喝一碗湯就熱量爆表?
進入冬季，多數人都會想吃暖冬料理來補身子，但大多數的進補料理其實都含有驚人的熱量，光喝一碗湯就可能熱量爆表！YouTuber「營養師Ricky's Time」開箱六種料理，教大家如何聰明吃。
其中的薑母鴨跟羊肉爐，通常都會附豆皮、肉丸、米血糕之類的火鍋料，不僅本身的熱量高還會吸附油脂，吃了都是額外的熱量，甚至湯頭都還會添加麻油跟米酒，每喝一口湯都是額外的熱量。
另外，圓湯本身是由精製糖、油脂跟澱粉組成。甜湯圓中的紅豆湯底要做得好喝，勢必就要先蜜漬再用糖水泡一遍，最關鍵的還是在湯圓，4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓就相當於吃進1碗白飯的熱量，因此要將當天的飯量減少1碗，才能避免熱量攝取過多。
營養師Ricky表示，想吃又想減脂時，有五個小技巧推薦大家可以去嘗試，快跟著營養師Ricky減醣減脂健康瘦。
想了解更多關於健康飲食的影片嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，讓身體更健康！
完整影片：點我看
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言