一場車禍扭轉肥宅人生 陳冠魁靠TRX訓練變身成為韓系猛男！

胖小孩在求學過程中，不是特別受歡迎，就是可能遭遇霸凌，天生開朗的陳冠魁從小胖到大，因為討喜沒有遭受過不平等的待遇！

沒覺得自己胖、也沒人提醒，陳冠魁甚至還有女朋友，體重一路來到人生巔峰，直到出了場車禍，才驚覺自己的健康出問題！

從不覺得自己胖

身為專業健身教練的陳冠魁，在接觸健身產業之前，是一個不折不扣的胖男孩，從小胖到大的他，身邊竟沒人提醒過：「該好好注意體重了」

男生青春期愛打球、運動量大也吃得多，陳冠魁的體重無意識地增加中，但天生開朗有趣的他，即便胖胖的還是打趴一票單身魯蛇，因為陳冠魁有個超可愛的女朋友！

和女朋友考上同所大學，開啟新鮮人生活的陳冠魁，依舊保持愛打球的習慣，可是愛吃宵夜、鹹酥雞、喝手搖飲的他，體重一路來到116公斤，而他本人仍毫無知覺，從沒想過要減肥。

車禍後才想到要減肥

大學生活剛開始，陳冠魁就出了場車禍，讓他必須仰賴拐杖走路，因為施力點錯誤，導致右腳膝蓋出現疼痛，才發現雙腳早已無法承受過重的體重。

因為膝蓋問題，才讓陳冠魁真正下定決心要改變，休養完畢開啟減肥之路，第一步就是要戒掉愛吃垃圾食物的習慣。

剛好系上學長是專業的TRX教練，陳冠魁跟著學長一起健身，搭配飲食管理，很快就瘦到93公斤，整整減去23公斤！

改變習慣超痛苦

因為站在體重計上的數字改變了，所以陳冠魁開始偷懶，減重過程卡關，心情也跟著鬱悶，他以為自己瘦得夠多了，可是依照健康標準來說還是過胖。

減重最重要的不是你每天運動多久、多努力，而是你是否記得自己當初設下的目標，陳冠魁卡關一個月，復胖之際重新調整心態，告訴自己不必太在乎體重計上的數字，而是有沒有達到健康的標準！

減重過程中，最讓陳冠魁感到痛苦除了飲食控制以外，再來是心態的調整，過去的他從沒想過要減肥，一場車禍才真正開啟他的決心，中間卡關不要緊，最重要的是要堅持下去。

幸好我做了這件事

短短8個月，陳冠魁瘦了36公斤，從大學肥宅變成韓系猛男，也因為自己開始運動，對TRX產生興趣，當完兵後就直接進入健身行業當教練，今年29歲的他已經是一家工作室的店長！

每次跟學員分享過去的減重經驗，陳冠魁非常慶幸當初決定要減肥的自己，如果沒有持續，現在的他可能也沒想過要減肥，今年成為新手爸爸的陳冠魁，也因為小孩出生後，更在乎自己的健康！

透過「有肌勵」，陳冠魁想鼓勵更多人：

我沒有胖到自我懷疑，我也是遇到問題才想到要做，雖然過程很辛苦，可是一定要堅持下去，相信自己絕對做得到！

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