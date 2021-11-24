TRX懸吊訓練有多難？弱肌女課後直呼：「再也不敢亂挑戰」

全台最大女性健身社群「有肌勵」推出新節目「弱肌女開箱趣」，第二集由團隊小編念慈、Popo帶領觀眾到桃園市八德運動中心，體驗專業教練「Lemon TRX」的TRX懸吊訓練課程，痛苦程度讓小編直呼：我不行了！

TRX懸吊式訓練是全身性的肌力訓練，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢，來調整運動訓練的強度，看似簡單，實則卻需要用盡全身力氣，實際練完會痠痛多天，這項運動適合各年齡層的人，因為強度能夠依照自己的感覺做調整，每個訓練動作維持30-50秒，可以做為矯正姿勢、強化肌力的工具之一。

影片中體驗的地點為桃園市八德國民運動中心，執行長陳孟紳表示，原本這個營區是一個非常荒廢的地方，桃園市政府花了非常多心力，打造一個美麗舒適的環境，除了八德國民運動中心、大湳消防分隊，還有社福館。

該中心為地上5樓、地下2樓的建築物，地下1、2樓共規劃421格汽車停車格與260格機車停車格，民眾來此運動方便停車。運動設施包括1樓溫水游泳池、SPA池、2樓體適能中心、飛輪教室、韻律教室、3樓桌球區及5樓綜合球場等，3樓桌球區未來亦將提供桌球選手訓練使用。

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