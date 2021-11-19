童年回憶殺 正妹惡搞經典健康操 網噴笑：旁邊的人超厭世
前奏一下，回憶直接滿到喉嚨，七、八年級生國小必跳的健康操，你還記得多少？
Youtuber「希望今天很幸運」惡搞國民健康操，還奉上加快版，長大後的你還跟的上嗎？
「聽說，Lucy時常做運動，身體健康精神好」這句話是不是有旋律？嘹亮嗓音帶點本土味、國台語混和的旁白，小時候的你是不是覺得超「見笑」，影片中呈現經典版之外，還加快秒數、搭配情境，網友笑稱：「比小時候還厭世」！
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原始影片：點我看
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