童年回憶殺 正妹惡搞經典健康操 網噴笑：旁邊的人超厭世

從小到大，父母總是如膠似漆，遇到問題總是攜手面對，這樣不離不棄的感情，讓羅宥熙以為，感情不能輕易放棄，再委屈都該繼續努力。外表俐落的她，總在感情裡受挫，「為什麼是我？」不知道該怎麼辦。直到父母告訴她維繫感情的秘辛，羅宥熙終於放下，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段學習做回自己，找到愛情真正模樣的過程。

2021-11-19 09:00