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第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國差距

童年回憶殺 正妹惡搞經典健康操 網噴笑：旁邊的人超厭世

聯合新聞網 / 林祐遙
童年回憶殺，你還記得國民健康操嗎？圖/Canva
童年回憶殺，你還記得國民健康操嗎？圖/Canva

前奏一下，回憶直接滿到喉嚨，七、八年級生國小必跳的健康操，你還記得多少？

Youtuber「希望今天很幸運」惡搞國民健康操，還奉上加快版，長大後的你還跟的上嗎？

「聽說，Lucy時常做運動，身體健康精神好」這句話是不是有旋律？嘹亮嗓音帶點本土味、國台語混和的旁白，小時候的你是不是覺得超「見笑」，影片中呈現經典版之外，還加快秒數、搭配情境，網友笑稱：「比小時候還厭世」！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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