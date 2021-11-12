眼瘤惡化的過動兒 用藝術為弱勢者找到生命的光

「你女兒又打人了！」「為什麼上課一直講話、不乖乖坐好？」從小，過動兒洪兆宣就是外人眼中的麻煩製造者，只有畫畫能讓她安靜下來。她在藝術中找到自己的天賦，開設「宣藝術」慈善畫廊，讓弱勢者有機會撕掉標籤，找到生命中的光。

「宣藝術」最近參加社會企業競賽提案，飽受眼瘤之苦的洪兆宣，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，號召更多人用投票方式支持，讓藝術不再是有錢人的事，它也可以為弱勢帶來幸福。

女版胖虎的背後

小時候，體型圓潤的洪兆宣，就被貼上「女版胖虎」的標籤。過動兒的她，總是講話講個不停，無法坐在椅子上超過5分鐘，在外跑步會衝來衝去，去撞牆、撞東西，和同儕玩耍時力道無法拿捏，被認為在霸凌欺負人，老師覺得她調皮搗蛋。

後來，父母發現她只要開始畫畫，就會整個人安靜下來，過往學業成績低落、人際關係受挫、被孤立的她，開始因為作品被肯定，從中找到很大的信心來源，從小學一路到研究所都念美術，過動症狀在藝術領域獲得宣洩，成為更棒的養分。

慈善醫療的付出

刻板印象認為女藝術家都很柔弱，事實上藝術工作者必須搬重物、木工、水電都要會，因此必須把自己鍛鍊得很強壯，常常做畫到累到直接睡在地板上，耐髒能力也特別高。

洪兆宣大學打工時認識老公，後來老公從事慈善醫療服務，專門照顧自閉症、腦麻、唐氏症、遲緩的孩子。這樣的病患因為都是健保給付，對醫療體系來說產值不高，得不到特別關注。

洪兆宣表示，許多跟她一樣過動的小朋友，因為住在都市裡缺乏觸覺刺激，感覺統合出現問題，不少人國小一年級不到就開始吃藥控制，卻出現思考和行為上的創意缺乏。洪兆宣的丈夫堅持透過運動和職能治療，幫助這些孩子找到和身體相處方式，打好學習基礎。

點亮弱勢者天賦

洪兆宣原本在高檔畫廊工作，服務的都是尖端客戶。8年前，她決心創辦「宣藝術」慈善畫廊，專門發掘自閉症丶腦麻丶唐氏症丶弱勢族群等有天賦的素人畫家，用專業畫廊規格協助他們策展。

洪兆宣深耕這群畫家們的天賦，也點亮了他們的職涯與人生。她邀請畫家們一同貢獻10％的盈餘於其他弱勢族群，畫家們點亮自己的同時，也用慈悲點亮了其他人，至今已捐贈數百萬元。

大家忙著利用年假休養生息時，洪兆宣年年與「陽光天使基金會」合作，為弱勢幼童舉辦愛心園遊會丶帶病童出遊。這兩年，新冠疫情波及台灣，人人自危躲在家中時，洪兆宣自費將畫作印成一套套明信片，到前線溫暖醫護人員的心。

眼瘤惡化仍積極行善

3年前，洪兆宣罹患眼瘤，眼瘤逐年惡化視力漸受影響，但她仍堅持投身公益，將自身畫作製作「小太陽口罩」將百分百盈餘投入「病童早療經費」。她一周3天到健身房做肌力40分鐘、快走20分鐘，更有精神面對工作，處理問題可有積極建設性的想法。

8年來，洪兆宣無數次用藝術投入公益。藝術不再是孤芳自賞，它可以積極社會參與。藝術不再是有錢人的事，它也可以為弱勢帶來幸福。

一位人群恐懼症、亞斯伯格症狀的大學男孩，有著過人的繪畫天賦，但必須和人維持兩公尺距離才有安全感的他，成長挫折多，洪兆宣幫助他媒合很多收藏家，讓男孩可以持續創作。

還有一位30歲的唐寶寶，心智年齡只有5歲，洪兆宣為他舉辦畫展，唐寶寶興奮的邀請所有唐寶寶朋友來看。有人生第一次辦展覽的80歲爺爺、奶奶，舉辦畫展這天，所有小學到老年的朋友都來祝賀，成為一輩子最值得驕傲的一天。

洪兆宣說，「宣藝術」的客人不用高大尚，各式各樣的人都可以來；藝廊內的作品不是被賣掉多少、賺了多少錢，而是作品可以被尊敬、被打上燈，和其他作品一樣有公平機會，好好被觀賞。

用投票支持宣藝術

宣藝術是藝術服務型的社會企業，但從不販賣悲情，而是為沒有好的展出條件的朋友提供服務，幫他們媒合收藏，促使他們經由才華被肯定獲得生命控制感，積極經營生命。

台新銀行鼓勵「優良社會企業」，將獎勵投票前15%之社會企業，撥款15萬元補助金，宣藝術也參加競賽，但比賽結果由投票數決定，這對於專心本業丶疏於宣傳的「宣藝術」而言是個嚴峻的考驗。

未來「宣藝術」會與台大北護分院進行老人藝術共融計畫，也會與知名藝術家開發新型態的藝術商品，讓藝術真正美好的部分打破資本的門檻，分享給所有人。洪兆宣希望，肯定這份熱血丶這份默默耕耘的人，可以為宣藝術投票&分享，投票網址https://pse.is/3s2v8f

點亮生命的光

行對的事，堅持就有意義。很多四肢健全的人，卻常常陷入無法突破的低潮和憂鬱，在「宣藝術」裡，可以看到很多先天條件不如人的勇者，不管現在是不是陷入低潮、處在困境中，依然有很巨大往前的力量，對抗生命的難題，創造出驚喜的色彩。

透過有肌勵，洪兆宣想鼓勵更多人，我們擁有的東西很平凡卻很珍貴，在你沒有想到的地方，可能有很多的寶藏。

每一個生命都有閃光點，就算生病了，我們該給予的不該是同情，而是找到對方的天賦，肯定對方的堅持努力，給對方敬重和佩服。行善不是幫助孤苦無依的人，行善的方式也可以更創意更美好。

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