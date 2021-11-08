3個月持續運動打卡 幼教老師不節食瘦下20公斤

你常常覺得為什麼別人可以簡單瘦身，自己卻總是失敗嗎？8年來，鄒小麗跟你一樣，用盡所有方法都失敗，去年因疫情居家辦公，開啟每天運動打卡、自煮健康餐，3個月內瘦下20 公斤！

「方法你我都知道，你願不願意去做而已！」鄒小麗接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享她3個月內如何用自律改變人生的歷程。

自己騙自己

鄒小麗是馬來西亞人，從不覺得自己是個胖子，過去她總是安慰自己，是因為胸部比較大，所以看起來比較豐腴。長久騙自己的結果，就是從18歲那一年起，體重逐年增加，一路來到72公斤。

她曾經試過很多方法，也總想靠着减肥藥來减肥，即便有一次吃了减肥藥不斷冒冷汗，心臟痛到受不了，她仍然想倚靠外力瘦身，繼續找更厲害的減肥藥、不斷嘗試節食瘦身，公斤數一直起起伏伏，但也都不上不下的維持在70多公斤。

在减肥的道路上，她奮戰了8年多，但也總是找了一堆的藉口，拖了又拖，2020年體重來到最高峰的78公斤。有時候翻着以前的照片，看着自己以前的身材，真的很難受。許久不見的朋友會開玩笑問她「怎麼又胖了？」讓她更沮喪痛苦。

不能出門就開始運動吧

去年新冠肺炎肆虐全球，馬來西亞實施行動管制令，關閉學校、不能外出。鄒小麗是幼兒園老師，行動管制令實施一個半月後，她醒悟了，不想再繼續騙自己，不想再半途而废，每一次减肥只會說說而已，每一次卻都以失敗告终，決定找回她的健康和苗條的身材。

她開始了第一天的運動打卡，找網路Tabata和HIIT影片跟著做。因為平常不怎麼運動的關係，體力真的很差，只堅持了15分鐘，就上氣不接下氣。但是隨著一天天接着下去，運動時間慢慢的增加，至今已经可以做到1個小時以上了。

如果遇到生理期，第1天和第2天她會先休息，第3天開始找經期運動來做。

她也開始了健康餐飲食，去小红書看了很多很多的减脂餐跟著做，讓减肥餐有越來越多變化。她一樣會吃澱粉、麵食來維持一天的飽足感，也採取清蒸或者減糖減油方式來料理。

繼續堅持不放棄

為了讓自己减肥不孤單，她邀請老公和她一起减肥大作戰。短短3個月内，靠着規律的生活飲食和健身運動，她整整的瘦了20公斤，體脂肪35.1%减到了28.3%，内臟脂肪從10级掉到了5级，肥胖度從47.4掉到了16.2。

如今，馬來西亞已經解除行動管制令，很多朋友以為她的减脂餐是在外面購買的。但因為幼兒園老師每天必須早起，她索性每天早上5點多起床做健康餐。雖然有時候很想放弃，但想到｢都堅持那麼久了，為什麼要放棄呢？」

每天的運動打卡，她也依然每天持續不放棄。她告訴自己，為了自己的人生瘦一回吧！努力過後，你會發現這世界真的很不一樣！

你的努力不會辜負你

回首一年多來堅持「運動打卡+健康飲食」，鄒小麗認為，减肥時流的汗水，没有人會看見，但只要夠努力，將來一定有人會發現蛻變後亮眼奪目的你。這一路走來很不容易，但只要有心，减肥这件事没有你想像中的困難。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，美麗是需要付出代價的，自律真的可以改變人生！如果在减肥中的你，想放棄時，想想當初為了什麼努力，相信自己可以的！你的努力，是不會辜負你的！

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