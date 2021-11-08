聽新聞
test
0:00 / 0:00
咖骨軟Ｑ嗎？和緩流動瑜伽強化你的筋骨
又到了我們的瑜珈課囉！瑜珈不只能保護骨骼維持體重在良好狀態，也能減少受傷風險跟改善心情。這次知名瑜伽老師「凱蒂瑜珈Flow With Katie」推出了三部曲的和緩流動瑜珈，今天是第一部，「流暢度與扭轉」。和緩流動瑜珈非常適合在早晨或下班後練習哦！
流暢度與扭轉主要著重在，結合深呼吸以腹部器官為目標的伸展、按摩、扭轉動作。這些動作可緩解各種消化系統的不適，更好的消化會帶來更多的能量。但也要提醒粉絲！瑜珈雖然好處多多，但不能替代醫學，如果有任何健康狀，一定要諮詢專業醫生後再來練習瑜珈唷！
原始影片：點我看
影片授權：@凱蒂瑜珈Flow With Katie
凱蒂瑜珈Flow With Katie YT：來逛逛
凱蒂瑜珈Flow With Katie FB：來看看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言