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咖骨軟Ｑ嗎？和緩流動瑜伽強化你的筋骨

聯合新聞網 / 黃介璘
和緩瑜珈（圖/Canva)
和緩瑜珈（圖/Canva)

又到了我們的瑜珈課囉！瑜珈不只能保護骨骼維持體重在良好狀態，也能減少受傷風險跟改善心情。這次知名瑜伽老師「凱蒂瑜珈Flow With Katie」推出了三部曲的和緩流動瑜珈，今天是第一部，「流暢度與扭轉」。和緩流動瑜珈非常適合在早晨或下班後練習哦！

流暢度與扭轉主要著重在，結合深呼吸以腹部器官為目標的伸展、按摩、扭轉動作。這些動作可緩解各種消化系統的不適，更好的消化會帶來更多的能量。但也要提醒粉絲！瑜珈雖然好處多多，但不能替代醫學，如果有任何健康狀，一定要諮詢專業醫生後再來練習瑜珈唷！

原始影片：點我看

影片授權：@凱蒂瑜珈Flow With Katie

凱蒂瑜珈Flow With Katie YT：來逛逛

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社團：女性專屬|健身的我超美

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