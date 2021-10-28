有片！健身必吃！低醣雞胸肉的4種料理

說到健身瘦身必吃的食物，想必大家第一個都會想到雞胸肉。YouTuber「批批在日本幹嘛」今天要來教大家雞胸肉4種美味吃法，快一起來學吧。

雞胸肉富含高蛋白又低脂低醣，不需要大量攝取也能很有飽足感。今天會教大家4種用雞胸肉做的料理，分別是豆皮煎餃、起司菇菇雞捲、涼拌嫩雞絲以及蒜味紫蘇雞肉丸。其中豆皮煎餃是最推薦的一道，不僅做起來簡單，口感又好又美味，蛋白質含量也高，快一起來看看吧。

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批批在日本幹嘛YT：來瞧瞧