聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片！健身必吃！低醣雞胸肉的4種料理
說到健身瘦身必吃的食物，想必大家第一個都會想到雞胸肉。YouTuber「批批在日本幹嘛」今天要來教大家雞胸肉4種美味吃法，快一起來學吧。
雞胸肉富含高蛋白又低脂低醣，不需要大量攝取也能很有飽足感。今天會教大家4種用雞胸肉做的料理，分別是豆皮煎餃、起司菇菇雞捲、涼拌嫩雞絲以及蒜味紫蘇雞肉丸。其中豆皮煎餃是最推薦的一道，不僅做起來簡單，口感又好又美味，蛋白質含量也高，快一起來看看吧。
完整影片：來看看
批批在日本幹嘛YT：來瞧瞧
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言