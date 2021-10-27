過去笑別人死胖子 30歲後她得到慘痛代價

「你這麼胖怎麼敢穿這樣？」從小到大，沈庭羽都是纖細體型，她歧視胖子，以為自己永遠都會是人生勝利組。沒想到，過了30歲後她一年內胖了30多公斤，怎麼樣都瘦不下來，成為過去她會恥笑的死胖子。

「原來過去我那麼可惡！」她徹底醒悟，決心幫助自己，也幫助他人扭轉人生，找回健康體態。沈庭羽接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，揭露過往。

歧視胖子的正妹

沈庭羽小時候是戴眼鏡的書呆子，漂亮的姐姐是學校風雲人物，她常被取笑「妳跟你姐怎麼長相差那麼多？」20幾歲後，她開始會打扮，成為大家眼中「瘦瘦漂亮」的女孩。

她到香港工作，日子光鮮亮麗，假日就搭郵輪穿比基尼出海玩，她會取笑體態豐腴的朋友「你這麼胖還敢吃喔？」走在路上看到用心打扮的胖子會皺眉「你這麼胖怎麼敢穿這樣？你噁不噁心？」從不認為自己哪裡有問題。

一年內胖30多公斤

長年來沈庭羽的體重一直都維持在40多公斤，返台工作後因為有太多想吃的東西，3個月就胖了10公斤，後來懷孕生產後又胖了20公斤，短短一年內就胖了30多公斤，77公斤的她飄散濃濃大嬸味。

帶小孩出門，路人逗弄孩子「好可愛的小孩！」但一轉頭看到沈庭羽臃腫圓潤的體態，就靜默不再接話。「原來，這就是當胖子的屈辱！」她一直以為自己是易瘦體型，從沒想到人生會走到這一步「身旁的人終於等到我的報應了。」

大胖子變小胖子

產後每天在家顧小孩，沒工作收入，加上身材變型，穿什麼衣服都像大媽，她不想買新衣服，找不到自我價值。

她透過減肥藥、酵素梅、節食、大量有氧，想快速瘦身。每天飛輪40分鐘、結合網路影片爆汗運動、捲腹，體重多個0.5公斤就吃酵素梅拉肚子，過程很辛苦、肚子又很餓。

雖然1個月就可以甩肉2公斤，也成功瘦到54公斤，但體脂肪依然高達32%，很快發現只是從大胖子變成小胖子，全身的肉都是鬆的。她決心透過重訓，讓體態變好看。

不要讓其他人走錯路

沈庭羽接觸學習各種科學健身知識，到健身房做重訓、深蹲，才發現原來錯誤的減重方式讓她肌肉掉光、基礎代謝也往下掉，體重當然下不去。

她每周六晚上讓她到健身房訓練一小時、週日出門前重訓2小時；週間孩子睡了，她深夜12點在客廳做自主訓練，一周一定要練4到5天，每次大概60到90 分鐘。花了2年時間重訓同時增肌減脂，終讓身材成功轉變

全職媽媽的她找回人生價值，也決心重回職場，考取健身教練國際證照，透過自己的故事，鼓勵學員用對的方式，找回健康和人生。

生活是可以重新安排的

外界對全職媽媽有很多誤解「整天都在家顧小孩怎麼會累？」，沒有收入又必須向老公伸手拿錢，全職媽媽的壓力其實超過一般人想像。媽媽們的生活重心都在顧小孩，一直犧牲奉獻卻沒有好好愛自己。

透過「有肌勵」，沈庭羽想鼓勵更多人，人生除了工作也要好好愛自己。你應該要有自己想要做的事。把想做的事變成生活一定要去做的習慣，而不是有時間才去做，只要有強烈的決心和意志力，生活是可以重新安排的，找回人生主控權。