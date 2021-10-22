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有片！1分鐘番茄雞肉球 讓你吃肉肉長肌肌
肉食主義的你有福啦！吃肉終於不用再怕胖，反而還能增肌減脂、修復肌肉，咬下去也非常Juicy！
這道番茄雞肉球做法簡單，適合全家大小一起動手DIY，不過要注意！煮雞肉球的時候不要用大火滾水，不然雞肉球容易散掉！涼涼的天再配上番茄湯底，就是兩個字「舒爽」。
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