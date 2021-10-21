從憂鬱肥宅到8張教練證照 蛻變竟從公園開始？

從小就體弱多病的閻俊廷，16歲以前一直被稱為肥仔，甚至因為家人陷入重度憂鬱。為了讓自己變得更強大，他從公園設施開始訓練，更花2年的時間考到8張證照，如今，是為十項全能的自由教練。

閻俊廷接受健身社群「有肌勵」的採訪，訴說從小身體脆弱帶來的不便與挫折，並靠著努力從泡芙人蛻變為健身教練。

異於正常學生的生活

閻俊廷從小胃就不好，吃東西常常拉肚子，十幾年來，他一直以為只是吃壞食物惹的禍，到後來才知道原來是遺傳性胃病。

15歲開始，為了分擔家計，他早上打工、晚上讀書，明明同是學生，卻沒有如同學生般的正常作息與同儕關係，閻俊廷壓力過大、情緒不穩，得了腸胃炎，反覆發病三個月，被迫住院休息。

在黑暗中找到希望

整整一個月，他吊點滴、沒進食，甚至瘦了10公斤，陷入微昏迷，眼看病情一直沒好轉，他的家人挫折、不想面對。

「我是不是成為他們的負擔？」閻俊廷自我懷疑，陷入憂鬱，他開始出現幻聽、幻覺，好險家人始終不離不棄，讓他決心振作，就從運動開始！

終於聽到想聽的話

他發現流汗能帶給他快樂，閻俊廷立志擺脫泡芙人的身型，靠運動搭配節食，每天只吃兩顆蛋，18歲時，終於有人對他說「你瘦了」。

但瘦身之路並不順遂，後期即使接觸游泳、跳舞、跑步、上健身房，但身型卻就此停滯，練不出線條，直到28歲，才在公園開啟他真正的健身之路。

找回健康生活

因為想省錢，所以轉戰公園鍛鍊，閻俊廷一週五天吊單槓、徒手訓練，並改變飲食方式只吃原型食物，沒想到一個月後，線條竟出來了！為了讓自己更強大，他當上健身房教練，更利用下班時間自主訓練，用2年的時間考取8張證照。

以前，他的身體脆弱，經歷骨瘤開刀、車禍骨折，所以有身體痠痛的後遺症，現在，他不僅變強壯了，也變得樂觀自信、學會放鬆，他想用他的經歷鼓勵更多人，只要堅持，一定做的到！

透過「有肌勵」，閻俊廷想鼓勵更多人：

當你遇到挫折時不要害怕，給自己一個機會面對它，只要持續堅持，一定能克服並走出來！