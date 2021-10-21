快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從憂鬱肥宅到8張教練證照 蛻變竟從公園開始？

聯合新聞網 / 江柏蓉
從小體弱多病的閻俊廷，一直想擺脫泡芙人身型，他在28歲終於如願以償，並讓自己變得更強大。照片由授權「有肌勵」刊登。
從小體弱多病的閻俊廷，一直想擺脫泡芙人身型，他在28歲終於如願以償，並讓自己變得更強大。照片由授權「有肌勵」刊登。

從小就體弱多病的閻俊廷，16歲以前一直被稱為肥仔，甚至因為家人陷入重度憂鬱。為了讓自己變得更強大，他從公園設施開始訓練，更花2年的時間考到8張證照，如今，是為十項全能的自由教練。

閻俊廷接受健身社群「有肌勵」的採訪，訴說從小身體脆弱帶來的不便與挫折，並靠著努力從泡芙人蛻變為健身教練。

異於正常學生的生活

閻俊廷從小胃就不好，吃東西常常拉肚子，十幾年來，他一直以為只是吃壞食物惹的禍，到後來才知道原來是遺傳性胃病。

15歲開始，為了分擔家計，他早上打工、晚上讀書，明明同是學生，卻沒有如同學生般的正常作息與同儕關係，閻俊廷壓力過大、情緒不穩，得了腸胃炎，反覆發病三個月，被迫住院休息。

在黑暗中找到希望

整整一個月，他吊點滴、沒進食，甚至瘦了10公斤，陷入微昏迷，眼看病情一直沒好轉，他的家人挫折、不想面對。

「我是不是成為他們的負擔？」閻俊廷自我懷疑，陷入憂鬱，他開始出現幻聽、幻覺，好險家人始終不離不棄，讓他決心振作，就從運動開始！

終於聽到想聽的話

他發現流汗能帶給他快樂，閻俊廷立志擺脫泡芙人的身型，靠運動搭配節食，每天只吃兩顆蛋，18歲時，終於有人對他說「你瘦了」。

但瘦身之路並不順遂，後期即使接觸游泳、跳舞、跑步、上健身房，但身型卻就此停滯，練不出線條，直到28歲，才在公園開啟他真正的健身之路。

找回健康生活

因為想省錢，所以轉戰公園鍛鍊，閻俊廷一週五天吊單槓、徒手訓練，並改變飲食方式只吃原型食物，沒想到一個月後，線條竟出來了！為了讓自己更強大，他當上健身房教練，更利用下班時間自主訓練，用2年的時間考取8張證照。

以前，他的身體脆弱，經歷骨瘤開刀、車禍骨折，所以有身體痠痛的後遺症，現在，他不僅變強壯了，也變得樂觀自信、學會放鬆，他想用他的經歷鼓勵更多人，只要堅持，一定做的到！

透過「有肌勵」，閻俊廷想鼓勵更多人：

當你遇到挫折時不要害怕，給自己一個機會面對它，只要持續堅持，一定能克服並走出來！

相關新聞

從憂鬱肥宅到8張教練證照 蛻變竟從公園開始？

從小就體弱多病的閻俊廷，16歲以前一直被稱為肥仔，甚至因為家人陷入重度憂鬱。為了讓自己變得更強大，他從公園設施開始訓練，更花2年的時間考到8張證照，如今，是為十項全能的自由教練。

有片！睡覺冷「姿勢」 居然讓人全身腰痠背痛？

又到了睡覺最舒服的季節了，但你是不是曾有過不管怎麼睡，睡醒後總是腰痠背痛的經驗呢？很有可能就是你的姿勢跟寢具所導致的喔！物理治療師YouTuber「三個字SunGuts」今天要來跟大家分享睡覺時的「冷姿勢」！

我怕來不及愛你！她陪罹癌母親越活越美麗

陳怡璇27歲這年，母親罹癌了，無法使用標靶藥，治療過程艱辛痛苦，她想盡辦法，為母親妝點美麗，用愛抗癌「我想在她有生之年，好好孝順和陪伴她，她是我最愛的媽媽」陳怡璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享母女情深的故事。

全程都在尖叫！新北三峽五寮尖山 攀岩垂降超驚險

全台最大女性健身社群「有肌勵」全新企劃單元「弱肌女開箱趣」，首集就挑戰網路關鍵字「超可怕」、「懼高症不要來」、「邊爬邊哭」、「爬到腿軟」的五寮尖！

長期只吃水煮餐竟讓身體發生「這件事」！

無論是減肥、健身人士，飲食控制很重要，因此水煮健康餐、無油、少鹽常常成為飲食調整的方法之一。 但是，長期吃水煮餐，真的會變瘦、變健康嗎？ Milly因為愛漂亮、追求瘦，靠水煮餐與生菜沙拉控制熱量，沒想到因為工時長、壓力大又要輪三班，飲食不均衡的後果，竟導致她便秘、氣色差，甚至停經長達7個月！

有片！只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆

上班族、久坐族看過來！「物理治療師 詹珞瑤」今天要來教大家10分鐘超簡單的運動方法，讓你的脖子減壓放鬆。全部的運動方式都在辦公椅上就能完成了。聽起來是不是非常簡單呢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。