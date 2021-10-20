我怕來不及愛你！她陪罹癌母親越活越美麗

從小，陳怡璇和母親關係緊密。她以為，母親永遠都會在，永遠都會溫暖等她回家。27歲這年，她的母親罹癌了，無法使用標靶藥，治療過程艱辛痛苦，陳怡璇淚崩「我快沒有媽媽了！」

想盡辦法，為母親妝點美麗，用愛抗癌「我想在她有生之年，好好孝順和陪伴她，她是我最愛的媽媽」陳怡璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」

專訪，分享母女情深的故事。

怕媽媽再也沒時間陪我

陳怡璇的母親一直都相當重視健康，雖然更年期提早來到，但都定期健康檢查、作息養生、遵照醫囑服藥。後來，乳房摸到硬塊，醫生要她定期追蹤，2018年底再次檢查時卻發現已是乳癌第三期。

當時，27歲的陳怡璇正在國外自助旅行，她的人生突然變黑白，不知道怎麼辦，內心不斷的想「為什麼是媽媽？我要怎麼辦？」，邊騎車邊飆淚，還追撞到前方車輛。

黃金治療時間不等人，癌症治療需要家人陪伴和信心，母親無法使用標靶藥物，化療過程什麼藥物都要施打。陳怡璇收起內心的不安，如果自己緊張難過，媽媽會更難過。

陳怡璇打起精神，每天都開開心心逗母親笑，擔心愛美的母親掉頭髮難過，她和妹妹購買各式各樣帽子幫媽媽穿搭，每天都依然美麗動人。走過兩年化療、手術、放射治療，如今媽媽能繼續陪伴一家人四處走走，「與其說我陪媽媽，倒不如說是怕媽媽不夠時間陪著我。很謝謝媽媽沒有放棄治療，堅持下去。」

每個月都在看醫生

陳怡璇陪伴母親抗癌，但其實她自己從小就是藥罐子。有過敏體質，每一、兩周就會扁桃腺發炎，吃藥就吐、吐了又吃，吃藥到已經可以從藥物外表辨認什麼藥。

開始工作後，她的身體更差，每個月都必須看醫生，有次和朋友爬象山，登頂後竟然長達10分鐘眼前一片黑，完全看不到任何的東西，「我會不會死掉？」還好旁邊山友給她一顆糖才舒緩，她也因此驚覺自己的身體狀況不能再惡化。

從簡單有氧到馬拉松

「媽媽為了活下來如此努力，我也要努力為媽媽變健康！」但是，陳怡璇從來沒有運動習慣，要怎麼開始呢？她先到國民運動中心報名團課，從一個禮拜一堂有氧舞蹈開始，逐漸愛上運動；剛好公司舉辦馬拉松，為了讓自己可以好好跑完全程，開始在家跑跑步機，速度和距離進步不少，更習慣運動。

後來，因疫情又改變運動方式，改成在家看影片跟著運動、假日爬爬山，看著自己的身體腹肌越來越明顯，也更有動力持續下去。更棒的是，現在幾乎不用再看醫生了。

考試失利卻賺到了老公

運動過程中，老公也一直溫暖陪伴。會和老公相識，則是另一個人生低谷卻遇到驚喜的過程。

陳怡璇從小到大從沒讓家人操心過，高中時只差一點點分數，就可以推甄到台大，結果指考再拚一次卻只考到暨南大學，她無法接受自己挫敗，一度猶豫要不要重考，後來決心轉念，「與其重來一次，不如往前看」。

結果，就是在暨南大學認識擔任助教的老公，兩人相識、相戀、攜手走遍台灣各地，「我想，這就是老天爺冥冥之中，最好的安排。」

為自己的微小進步喝采

回首看過往，不論是陪母親抗癌，或是考試、運動，陳怡璇認為，做任何事情都不需要逼自己一開始就做好做滿，這樣很容易疲乏，甚至會因為沒有達到預期效果而沮喪。

如果是慢慢漸進式的方式，邊做邊紀錄，就會覺得過程沒那麼辛苦，回頭看驚喜發現「已經往前進步那麼多了！」 會有成就感，讓人可以一直一直努力下去。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，盡自己的努力做好想做的事，如果結果真的不如預期，可以懊惱但不需要糾結在那個點，快點找下一條路，才會更有效率。