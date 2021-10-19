長期只吃水煮餐竟讓身體發生「這件事」！

無論是減肥、健身人士，飲食控制很重要，因此水煮健康餐、無油、少鹽常常成為飲食調整的方法之一。

但是，長期吃水煮餐，真的會變瘦、變健康嗎？

Milly因為愛漂亮、追求瘦，靠水煮餐與生菜沙拉控制熱量，沒想到因為工時長、壓力大又要輪三班，飲食不均衡的後果，竟導致她便秘、氣色差，甚至停經長達7個月！

長期輪班作息亂

今年30歲的Milly，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她是如何學會重新審視自己美麗的秘訣。

在Milly接觸重訓之前，她一直認為所謂的美就是能多瘦就有多瘦，不會過度攝取熱量，飲食也比一般人吃得少，甚至只吃水煮餐和生菜沙拉。

可是飯店櫃檯工作讓她作息大亂，常常必須輪三班，時差問題、工時長又壓力大，再加上飲食不均衡，她的便秘問題越來越嚴重，甚至內分泌失調，還停經長達7個月。

夏天也是長袖長褲

原本以為自己瘦瘦的，沒想到站上體重計，153公分的Milly，體重有53公斤，體脂肪甚至達30%，所以體態才會看起來非常鬆垮。

這對愛美的Milly很挫折，因為她其實是喜歡運動的人，即便工作要輪三班，Milly還是維持每天跑步的習慣，滿腦子問號，有運動習慣的她為什麼還可以變胖。

為了遮手臂、遮大腿，Milly連夏天都會穿著長袖、長褲，增加跑步的時間和頻率，每天只吃水煮餐，用最極端的方式減肥，體脂不但沒有下降，體力還跟著變差。

接觸重訓找自信

為了改善健康和體態，Milly尋求專業健身教練協助，開始重訓和調整飲食，才驚覺以前的自己多麼傻，怎會以為吃水煮餐就可以變瘦？

其實運動很需要營養的補充，Milly因此對飲食管理產生興趣，開始進修相關知識，離開飯店櫃檯的工作，創立運動工作室，結合飲食和咖啡廳，提供來運動的學員，運動前後要補充的營養餐點。

透過重訓、飲食管理，Milly內分泌失調問題改善許多，整個人的氣色也變得紅潤，最重要的是，把肌肉練緊實的她，能夠自信地穿上比基尼，大方展現好身材。

鼓勵你的話

Milly以前認為美女就是要像竹竿那樣瘦瘦、細細的，因為當時台灣流行的風氣就是那樣子，因此才會以水煮餐的方式去控制體態，沒想到因此讓自己的健康亮紅燈。

透過重訓，Milly深刻感受到肌肉線條和力量帶來的美麗，原本鬆垮的體態，也練出歐美蜜桃臀，心裡產生的成就感更是無法用言語形容。

透過「有肌勵」，Milly想告訴更多人：

如果你正為了體態感到不滿意、如果你還在用衣服東遮西遮，請努力改變自己吧，運動過程很辛苦，但是真的很值得！