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有片！只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆
上班族、久坐族看過來！「物理治療師 詹珞瑤」今天要來教大家10分鐘超簡單的運動方法，讓你的脖子減壓放鬆。全部的運動方式都在辦公椅上就能完成了。聽起來是不是非常簡單呢！
這次要來教大家的動作分別有四組，第一組暖身、第二組打開身體側邊的緊繃度、第三組增加脊椎旋轉空間以及第四組打開胸椎活動度。這四項動作可以讓脖子常感到不舒服的人減壓許多。只要花10分鐘的時間，在自己的位置上就能完成囉！
原始影片：來看看唷
影片授權：@veronicarehab
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab YT：點我看
詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab FB：點我看
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