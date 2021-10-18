快訊

陳柏惟罷免案倒數！遭高中同學爆料家裡開賭場 本人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片！只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆

聯合新聞網 / 黃介璘
只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆（圖/Canva)
只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆（圖/Canva)

上班族、久坐族看過來！「物理治療師 詹珞瑤」今天要來教大家10分鐘超簡單的運動方法，讓你的脖子減壓放鬆。全部的運動方式都在辦公椅上就能完成了。聽起來是不是非常簡單呢！

這次要來教大家的動作分別有四組，第一組暖身、第二組打開身體側邊的緊繃度、第三組增加脊椎旋轉空間以及第四組打開胸椎活動度。這四項動作可以讓脖子常感到不舒服的人減壓許多。只要花10分鐘的時間，在自己的位置上就能完成囉！

原始影片：來看看唷

影片授權：@veronicarehab

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab YT：點我看

詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab FB：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

在我最美麗的時候遇見你！她減掉90公斤結果卻超虐心！

「如何讓你遇見我，在我最美麗的時候。」為了一個總是默默鼓勵她的男孩，護理師陳瑋儒花了3年減去90公斤。真實生活畢竟不是偶像劇，愛情最後依然沒有開花結果。這段歷程，卻讓她為更多迷惘的人點上光亮，往希望前

有片！只要10分鐘 讓你脖子減壓又放鬆

上班族、久坐族看過來！「物理治療師 詹珞瑤」今天要來教大家10分鐘超簡單的運動方法，讓你的脖子減壓放鬆。全部的運動方式都在辦公椅上就能完成了。聽起來是不是非常簡單呢！

有片！10分鐘深蹲訓練 讓你健腿又提臀

不管男女，相信大家對於渾圓的翹臀完全沒有抵抗力！而深蹲又是全身性運動，不僅訓練肌力、核心，還能讓體態變好！

有片！用豆腐代替飯 1分鐘學會豬肉豆腐丼

你知道嗎？相同重量的板豆腐取代白飯可以減少約9成的醣類攝取量，對於想減肥又想吃飽的人，完全是福音啊！今天教你用豆腐代替飯，也能吃出滿滿的日式風味！

有片！膝關節退化與「這個」有關？3方法增加支撐力！

許多人認為到了一定的年齡膝關節就會慢慢退化導致退化性關節炎，但你可曾有想過過度肥旁其實也是會讓「退化性關節炎」找上門的。退化性關節炎就是軟骨與滑液囊組織的不當摩擦所致，當重量越重，摩擦就越強。今天，YouTuber「跟著吃貨找醫師」要來教大家認識退化性關節炎。

國小立志環遊世界　她21歲花101天完成夢想

「長大以後，我要．．．」國小時在作文簿上許下的心願，你都實現了嗎？夢想，許多人長大後除了遺忘，就是選擇妥協。當年，小Aida立志「環遊世界」，21歲這年真的背起背包，花101天完成夢想「夢想不是等待實現，出發，才能實現！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。