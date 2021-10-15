有片！用豆腐代替飯 1分鐘學會豬肉豆腐丼

你知道嗎？相同重量的板豆腐取代白飯可以減少約9成的醣類攝取量，對於想減肥又想吃飽的人，完全是福音啊！今天教你用豆腐代替飯，也能吃出滿滿的日式風味！

這道豬肉豆腐丼不僅吃得飽，蛋白質也高，搭配豆腐的口感也很搭！今天用1分鐘的時間學會這道料理，另外，在把蛋液加進去蓋上蓋子後，可以取決於你喜歡的熟度來決定的時間，才不會覺得蛋太熟或太生喔！

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