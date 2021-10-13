有片！運動又受傷？教你避免5種常見傷害

好不容易從運動傷害中復出又受傷？很大的原因可能是運動姿勢有問題喔！運動教練「哲睿Jerry」今天要來帶大家認識5種最常見的運動傷害。這些運動傷害可能是裝備的使用不當或是運動的姿勢不正確。所以才常導致好不容易從運動傷害中復原了，回到練習場上又因為不正確的觀念或姿勢導致又受傷，長期以來對身體可是非常不好的喔。

2021-10-13 15:41