靠運動走出女兒離別憂鬱 50歲媽媽用這招一週練出腹肌！

過去的生活總為女兒打轉，自從女兒出國唸書，Lynn陷入空巢期、變得愛哭，一直到去年才懂得為自己而活。她靠運動展開新生活，50歲的她一週練出腹肌，是過得比誰都充實的健身媽媽。

Lynn接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，訴說與女兒分別的悲傷情緒，並藉由女兒的鼓勵，一步一步從運動中找回自己。

四年的離別

Lynn與女兒的相處形同姐妹，常一起到世界各地遊玩，兩人的感情緊密濃厚，那時，也是Lynn最快樂的時光。

兩年前，女兒去德國唸大學，Lynn頓時失去生活重心，看著女兒空蕩的房間，思念的心讓她提不起勁、崩潰大哭。

疫情下的衝擊

原本計畫要去德國找女兒，卻因為去年疫情爆發被迫取消，滿心期待的Lynn再度變得空虛，動不動就哭泣。

女兒鼓勵她出門走走、呼吸新鮮空氣，Lynn從去年8月開始吃美食、上健身房，過程中交了不少朋友，漸漸的，她找回臉上快樂的笑容，但好景不常，今年5月三級警戒，讓她的憂鬱症再次復發。

因為疫情，事業受到衝擊，讓家庭經濟陷入困境，再加上每天關在家的窒息感，為什麼每天醒來都一樣？無法改變的生活讓她絕望，她懷疑人生，想一了了之。

女兒的一句話

可能因為心靈相通，遠在國外的女兒跟她說，「你要過得快樂，我才會快樂」，聽到這句話的Lynn被點醒，大哭後決心振作。

降回二級警戒的期間，Lynn回歸健身房，這次，她有氧加重訓，一週運動五天，並搭配飲食控制，採1410斷食法，有目標的生活，讓她慢慢找回自己。

開啟第二人生

運動後，原本虎背熊腰、水腫老態的她，練出緊實線條，且僅花一週的時間練出結實腹肌，現在的她看起來更年輕、更有精神，連原本患有的三高都將下來了。

如今，Lynn對生活充滿希望，想學格鬥拳擊，也想考C級教練證照，她想透過她的歷程，幫助更多人找回健康、快樂。

透過「有肌勵」，Lynn想要鼓勵更多人：

如果想要改變，就勇敢踏出第一步，只要意志夠堅定，沒有什麼做不到的事，也願我們都能活成自己喜歡的模樣。