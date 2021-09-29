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替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

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有片！喝酒要注意！營養師：喝酒等於喝油

聯合新聞網 / 黃介璘
喝酒要注意！營養師：喝酒等於喝油（圖/Canva)
喝酒要注意！營養師：喝酒等於喝油（圖/Canva)

聚會喝酒或下班後去上居酒屋一趟是許多人放鬆減輕壓力的方法。但可要小心，喝酒是會變胖的。YouTuber「跟著吃貨找醫師」今天要來帶大家認識一下喝酒的正確觀念與知識，一起看下去吧。

喝酒其實是會變胖的，最主要的原因有三。1. 酒精本身就有熱量，1cc酒精有7大卡熱量，所以喝酒等同於喝油 2. 酒精會優先被消化系統排出體內，此時消化吸收都會被影響，這個時候吃下去的熱量就會變成脂肪堆積起來。3.喝酒反而會讓壓力越喝越大，難進入深層睡眠。此外，當喝了超過3個單位，賀爾蒙皮質醇的濃度會升高，身體就會進入一種儲存能量比較難去燃燒脂肪的狀態。所以喝酒不管吃什麼東西都很容易變胖。

那麼該怎麼選擇酒呢？兩位醫學專家指出，盡量喝低醣質的酒，像是蒸餾酒。因為在蒸餾的過程中已經先把碳水化合物去除掉了。此外，要避免釀造酒。譬如水果酒、啤酒、清酒等等就屬於釀造酒，也是高醣質的酒類。

另外，酒會產生一種乙醛的代謝物，當乙醛殘留在體內一段時間，就會有宿醉、臉紅、嘔吐等情況。乙醛也是一種致癌物，可能會造成食道癌、胃癌等。所以喝酒還是要適度適量哦！

＊飲酒過量，有害〈礙〉健康。

＊未滿十八歲禁止飲酒。

＊酒後不開車，安全有保障。

原始影片：來這看

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