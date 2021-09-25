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有片！骨盆前移會瘦不下來？正確運動與調整體態才是減肥關鍵

聯合新聞網 / 江柏蓉
影片中將教你判斷是否有骨盆前傾，並提供5大正確運動來調整體態。圖/Canva
影片中將教你判斷是否有骨盆前傾，並提供5大正確運動來調整體態。圖/Canva

你有沒有過天天去健身房、忍住不吃宵夜，但肚子總是消不下來的經驗？原來小腹凸出竟是骨盆前移惹的禍！

影片中將教你判斷是否有骨盆前傾，並提供5大正確運動來調整體態，如果發現有骨盆前傾的問題，那麼恭喜你，你的肚子不是真正的脂肪堆積，而是被髖關節頂出去所造成的，這時只要把身體的關節放在正確的位置上，就能訓練到真正的肌肉！快跟著啾c物理治療師一起動起來，掌握減肥關鍵！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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