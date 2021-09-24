我不信！41歲長這樣？ 超辣媽媽站高中女兒旁被當姐妹

青春期的孩子，大多叛逆不喜歡和父母在一塊。41歲的林愛娟卻幾乎每周都和高一的女兒爬山攻頂，過去氣喘體弱從不運動的她，更因此鍛鍊出好身材，母女合照總被問「誰是媽媽？誰是女兒？」逆齡生長越活越健康。

林愛娟接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的轉變故事。

體弱的氣喘兒

林愛娟從小就受氣喘所苦，必須每週向醫生報到打針拿藥，母親帶她四處遍尋名醫，但求助各式中醫西醫還是治不好，睡覺時枕頭必須墊高，才能保持呼吸順暢。

長期服藥導致林愛娟極度恐懼藥物，到後來她會偷偷的把一半藥物拿去丟掉，一年後被母親發現，被媽媽狠狠打了唸了一頓。後來母親又帶她另尋名醫，盯著她把藥全部吞下後，穩定治療後氣喘狀況才改善。

為免呼吸不順，林愛娟不敢跑步或做各式樣運動。因為從小身體虛弱長年就醫，她對自己的體能沒有信心，運動課成績都很糟，更覺得自己很沒用。

治療脂肪肝開始運動

長大後，林愛娟對生活飲食非常重視，但唯獨對運動依然自卑沒信心，能騎車就不走路。直到4年前，她在公司體檢被判有中度脂肪肝、骨質疏鬆零界點，讓她驚覺不到40歲身體狀況竟如此差，醫生囑咐應該多運動、曬太陽。

林愛娟從健走開始，保持膝蓋和身體不受傷，再進階鍛鍊身體肌耐力和肺活量。開始運動需要強大意志力，但身體燃燒後，就變成愛上流汗的感覺。2年前她跟好友立下攀登嘉明湖目標，挑戰百岳需要充沛體能和耐力，為此更努力鍛鍊身體。

嘉明湖攻頂後，她被壯闊的山、美麗的天使的眼淚感動到流淚。從此之後，她更愛爬山，愛山到想天天登山，想到山心情就愉快，每天辛勤工作就為了期待假日可以登山。

為了登高山體能要更好

因為期待再次攀登更多台灣的高山，林愛娟開始把運動跟生活連結在一起，每天都會安排運動，在家也會做肌力鍛鍊，就像必須每天吃飯一樣，運動成為她天天需要做的重要任務。過去發懶、逃避運動、身體虛弱的她，已然大蛻變。

「原來，任何看來困難的事情，只要認真努力、不放棄的去做，有一天就會成功！」她從沒想過以自己有體能登上台灣的百岳，山岳之美帶著她邁向健康的生活。

體能和健康飲食並進

從事業務工作的林愛娟過去壓力大，4年運動下來，精神狀態變爽朗，腰痠背痛情況明顯好轉，體態變好，穿什麼衣服都好看，心情也跟著好。

為了不讓身體變胖，除了運動外，林愛娟也減少含糖和澱粉食物攝取，就算吃澱粉也會選擇吃好澱粉，每餐吃7-8分飽，不會吃到很飽很撐。最重要的是每日攝取足夠蛋白質，運動完後補充水煮蛋、堅果、yogurt、豆漿等。

發覺身體的神秘力量

林愛娟的愛運動也影響女兒，她會帶著高一的女兒一起爬山，母女固定每周爬山，也挑戰過玉山前峰、合歡北、軍艦岩，親子一起運動，感情更親近。

透過「有肌勵」，林愛娟想鼓勵更多人，不要浪費時間在沒有意義的事物上，努力快樂的過每一天。沒有任何事情是不可能的，只要努力去做，就會發現我們的身體有被隱藏很久的神秘力量，會幫助我們完成任何事物。