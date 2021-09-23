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有片！減肥期想吃甜？香蕉豆腐慕斯 無糖無油教學

聯合新聞網 / 江柏蓉
香蕉豆腐慕斯 無糖無油教學版，讓你吃得零負擔！
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減肥期間想吃甜食怎麼辦？今天教大家用低GI豆腐做甜點，不只健康、減脂，也能吃得心滿意足！

備料時，記得是把吉利丁粉倒入水中，不是把水倒入粉，且不需要攪拌，等到粉吸足水份膨脹後，再攪拌至融化即可，另外，在製作香蕉豆腐泥的過程中，可以用果汁機取代塑膠袋攪拌，讓香蕉豆腐泥更液態，吃起來更順口！全程不加糖也不加油，用料簡單、操作方便，不用擔心有變胖的問題！

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｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

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社團：女性專屬|健身的我超美

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