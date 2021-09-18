有片！6種常見的「錯誤」基本訓練姿勢 及如何正確執行

訓練動作百百種，都是由一些基礎動作變化來的，不論你是剛開始接觸運動的新手，或已經訓練一段時間，只要你對基本動作有疑惑，不確定自己有沒有做對，那今天這支影片千萬別錯過！

影片中將講解常見的6種「錯誤」基本訓練動作，及如何正確執行，包括深蹲、伏地挺身、棒式、弓箭步、側棒式及仰臥起坐，這些動作看似簡單，卻都是人人常做錯的姿勢，小心運動傷害找上你，或是做白工！快跟著Gladys Fit Life掌握好基本訓練原則，把這些動作做好，才能做出更多的動作變化！

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