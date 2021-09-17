有片！8道冰箱常備菜 減醣飲食好自在！
減重或維持體態不只是要有正確的觀念和適當的運動，吃的方面也不能馬虎。YouTuber 「批批在日本幹嘛」這次要來教大家8道冰箱常備菜，全都以低醣為主。有興趣的朋友趕緊手刀學起來！
8道常備菜分別是胡麻雞絲、蒜香毛豆、油漬番茄、和風櫛瓜沙拉、薑燒豆腐、花椰米肉醬、焗烤豆腐、手作全麥餅皮與鮮蝦酪梨沙拉。大部分以冷時為主，但部分食材可加熱或添加熟食會更美味哦！
批批在日本幹嘛YT：點我看
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言