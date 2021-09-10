陪腦麻女兒長大不惜與世界對抗 仙女老師余懷瑾：困境時才能知道自己是怎樣的人

「慢慢來，我等你」是仙女老師余懷瑾，在Ted講堂讓無數人感動落淚的金句。身為兩個腦性麻痺孩子的母親，余懷瑾一路勇敢為特殊兒爭取權利，最近更為捍衛特教權益辭去高中教職，不畏外界酸言酸語「困境時才能正視自己是怎樣的人！」

余懷瑾接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段背後故事。

程式設計師跑去念中文系

余懷瑾的教師養成路，跟其他老師大不同。五專資訊系畢業後，余懷瑾當過廣告AE、程式設計師，工作輕鬆，薪水不算少，但就是沒有人生目標。她決定插大中文系，「世界這麼大，我想試著走出自己的路，看更多風景。」

大學畢業後，余懷瑾從代課老師當起，考了無數次後才獲得教職。剛開始，她曾不知怎麼掌控課堂節奏，10多年前開始在班上動分組教學，103年獲選全國SUPER教師，被評為「她像奧斯卡金像獎得主演員，在課堂上分飾多角，對課堂節奏掌控精準無比，稱她『節奏女王』絕不誇張。」學生稱她是「仙女」。

為腦麻女而吃香灰

課堂上教育無數學生，但回到家中，余懷瑾卻是個無助的母親，她在家裡是歇斯底里的氣急敗壞的，因為她怕沒有辦法教好自己的女兒

一對雙胞胎女兒是早產兒，患有「周腦室白質軟化症」，姊姊平平運動神經受損，但還可以獨立行走；妹妹安安腦部受傷面積大，語言發展有障礙，左半邊無力，必須拄拐杖，無法完成平常人輕易可完成的小動作。

怎麼可能無法變好？余懷瑾不服輸，她曾找仙姑、喝了十幾次的香灰；在嬰兒室外頭向其他產婦要母奶，希望孩子從母奶中得到免疫性的保護。她帶孩子到處物理治療、水療、職能治療、視知覺、認知課程、馬術治療、針灸、整脊、氣功、腳底按摩，能試得全都試。

安安學寫英文字母，卻連A的斜線都畫不好，余懷瑾花4小時教女兒畫一條斜線，最後才能接受孩子學不會，還需要更多時間，「現在不會，不代表以後做不到」。

慢慢來我等你

「小孩四歲還不會走路喔，好可憐喔。」「你懷孕的時候是不是沒有誦經？」「這個病會不會遺傳？」余懷瑾飽受旁人用關心包裝卻刺痛的言論，安安更在成長過程中遭受歧視、霸凌，身為過來人的同理心，讓余懷瑾在對待班上特殊學生多了溫柔與關心。

特殊生凱安回答問題和寫字都較慢，班上同學不耐煩，覺得凱安是累贅，但余懷瑾總是一次次說，「凱安，慢慢來，我等你」。高三下學期，班上的同學開始會對凱安說：「凱安，慢慢來，我等你」，帶頭示範的身教開始潛移默化，孩子們真心接納了凱安。

余懷瑾在TED演講「一堂由老師以身作則的生命教育」，分享這段故事，感動無數人，讓社會正式歧視和霸凌問題，懂得用同理心對待特殊生。

變健康才能陪女兒長大

雖然努力陪女兒復健，但其實余懷瑾超討厭運動，一直以來能坐就不站。4年前，她意識到肌少症的問題，想到年紀越大肌肉會越來越少，身體不好怎麼陪安安長大？

「我很笨，不知道怎麼做。」她到國民運動中心找一對一教練，每周一次一個鐘頭，她向教練坦承心中的不安，教練耐心拆解步驟示範。運動很苦，每次上完課，她都累癱必須睡30分鐘，舉到25公斤想放棄，教練鼓勵她咬牙再往上，讓她有信心增加到一周兩堂。

她也調整飲食，少吃澱粉多吃蛋白質、施行168斷食法，體重從58公斤掉到50、51公斤，可以穿回少女時期褲子，整個人更有活力和自信「有健康的媽媽，才能陪孩子長大！」。

課堂不只在學校

不只對自己課堂裡的特殊孩子付出耐心和愛心，為母則強的余懷瑾也用心替其他特殊兒爭取權利。

安安上小學時，校園無障礙廁所的門很重、打不開，她致電台北市教育局，做了「怪獸家長」，「不只是安安會用到廁所，其他特殊生也會用到啊！」安安升高中，課表上寫著「安安的教室在二樓，電腦教室在三樓，烹飪教室在一樓」，學校沒電梯，余懷瑾再度勇敢發聲。

「我沒有辦法為她破例。」特殊兒總是被一般學校當「特例」，爭取權益困難重重。今年4月，余懷瑾因為感慨許多學校仍無法抱有同理心，決定從公立學校辭職，凸顯此事重要，希望可以把課堂轉移到社會，教大人學習勇敢，做對的事情。

離職、爭取權益，面對外界質疑抨擊，余懷瑾顯得無奈，卻更勇敢、直言，「如果連我都不說話了，大概就沒人會幫這些弱勢的孩子說話了」，余懷瑾說。

勇敢的人並不孤單

「你並不孤單」余懷瑾表示，為弱勢發聲時，很多人會擔心被貼標籤、被打壓，但總是要有人願意勇敢把它說出來，做該做的事。教育一定要能夠看見弱勢，有能力的人一定要幫助，這個社會才會進步。

當我們處在困境時，你會希望自己是個什麼樣的人？困境是最好正視自己，是怎麼樣的人的機會。

透過「有肌勵」，余懷瑾想鼓勵更多人，「文窮而後工」人生最不堪時留下的紀錄才能傳唱千里，對生命產生強大的力量，她的離職宣告，和奮鬥不懈的過程，會成為特教史上重要的紀錄。

「有一個人在你前面，被大家罵，有人這樣努力過。我希望，在這個社會角落默默奮鬥的人，看到我的故事，不會再覺得孤單。」余懷瑾致力推動有溫度的課堂，如今更希望推動有溫度的社會，讓陰暗處也能閃閃發光。