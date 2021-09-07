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有片！便秘好困擾？睡前這樣做立即改善
不管是壓力、飲食不平衡等等……，都容易讓人有便秘的困擾，而長期便秘也容易導致皮膚變差、肥胖，甚至衍生出多種疾病，今天來教大家有助排便的運動，睡前花個5分鐘，讓身體更順暢！
影片中將教你判斷是否便祕、說明長期便祕帶來的影響以及改善便秘的運動，這套排便運動主要專注在核心，藉由丹田的轉動搭配腹式呼吸，按摩腸道、促進腸胃蠕動，建議在睡前做，隔天早上喝完水就能順暢排出喔！快跟著安妮身心靈Breathe＆Flow解決便祕困擾！
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