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克服嚴重肌少症成為健康管理師 克拉拉：你要比別人還相信自己

聯合新聞網 / 江柏蓉
總是光鮮亮麗的克拉拉，看不出來已經是 18 歲小孩的媽，產後胖到腰圍34腰，跟現在簡直判若兩人。照片由克拉拉授權「有肌勵」刊登
總是光鮮亮麗的克拉拉，看不出來已經是 18 歲小孩的媽，產後胖到腰圍34腰，跟現在簡直判若兩人。照片由克拉拉授權「有肌勵」刊登

產後讓她胖了二十公斤，遭到婚變、被資遣的克拉拉，覺得人生無望一度想輕生。

患有嚴重肌少症的克拉拉，如今成為健康管理師，更是Youtube企業家主播，47歲的她更擁有22吋小蠻腰，她是如何成為閃閃發光的克拉拉？

崩壞的身體

克拉拉接受女性健身社群「有肌勵」的專訪，首次正視挫折，訴說藏在心底的脆弱面，並分享從自我懷疑到自我肯定的心路歷程。

25歲結婚的克拉拉，生產後體重一度飆到快60，看見自己垂墜的肚皮以及密密麻麻的妊娠紋，她感到自卑，不敢穿合身的衣服，也不敢照鏡子，她嘗試數種減肥法，雖然初期總是見效，但過沒多久又復胖，甚至開始心悸，最後索性一天只吃一餐，種種不健康的減肥法，持續了十幾年。

為了照顧兒子，克拉拉辭去工作在家當專業保姆，卻因為長期姿勢不當的彎腰抱小孩，導致腰椎滑脫，開刀後身體就無法負重5公斤。

以淚洗面的人生

克拉拉40歲遭到另一半感情背叛，有天下班回家，男方告知她已經把房子賣了，要求她搬出去並且離婚，20年的感情被迫劃下句點，過沒幾天，又遭受公司資遣，原因僅因她沒上過大學。

婚變加上失業的雙重打擊，讓克拉拉開始懷疑自己的價值，負面情緒充斥她的腦袋，面對看不到的未來，她一度想燒炭自殺，於是決定報考大學，但因為身上沒有積蓄，只好跟朋友借錢付學費，還被朋友笑說：「等你大學畢業都44歲了，拿這張文憑能幹嘛？」，克拉拉不管他人眼光，爭氣的以全班前三名畢業。

身體亮起紅燈

有一天，她發現她無力打開飲料瓶蓋、無法上下樓梯、膝蓋發腫、蹲下後站不起來，甚至還經常跌倒，這四年來她尋訪各大權威醫師，做復健、注射玻尿酸、PRP等治療，就是無法改善。

一直到今年年初，因緣際會下做了InBody檢測，才知道身體的無力全是由嚴重的肌少症所導致，克拉拉萬萬沒想到不當的減肥會加速肌肉流失，為了改善身體健康，她開始運動，並搭配健身教練的菜單做增肌訓練，三個月的時間，體脂肪成功從33%降到20%，不但改善膝蓋問題，還瘦出馬甲線。

一定要改變自己

除了運動，克拉拉也在今年七月考取 「健康體重管理師」 乙級證照，用自身所學的專業做好飲食控制、減脂，現在47歲的克拉拉，擁有22吋小蠻腰，成功從自卑、不敢照鏡子的女孩，蛻變為自信、大方的輕熟女。

找到自我定位的克拉拉，不僅透過運動找回健康，現在的她是健康管理師，也是YouTube企業家主播，經營自媒體，在平台上發光發熱，幫助小型商家曝光，她希望能透過她的力量讓更多人被看見。

透過「有肌勵」，克拉拉想鼓勵更多人：

做一件事，有人支持就有人反對，我們無法讓所有人都滿意，也沒有人有義務接受自己做的每件事情，所以記得，你要比別人還相信自己，要比困難還堅強，努力不是為了向誰證明，而是為了突破自己，更好的日子永遠在路上，更好的自己永遠在未來等你。

另外，克拉拉在2021/9/22（三) 及 2021/10/2(六)有場公益健康講座資訊，報名資訊請關注克拉拉粉絲專頁：點我看

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

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