從國手專屬防護員 到萬人追蹤的YouTuber 侯彥竹：讓未來的你感謝今天的你  

「卡卡的動滋動滋」在YouTube上累積有萬人訂閱，頻道經營者馬卡卡（本名侯彥竹），曾在國家運動訓練中心擔任運動防護員，如今全職經營自媒體。

侯彥竹表示，轉職的本意是希望透過網路，將運動防護的知識推廣給更多人。

然而轉職自媒體並非一路順遂，回想起經營初期，已經發了六個多月的影片，訂閱者卻只有五百人，跟預期的成績相差甚遠，一度讓她心灰意冷。

國手的最強後盾

侯彥竹接受女性健身社群「有肌勵」的採訪，分享她從國家隊御用的運動傷害防護員，跨界經營運動影音自媒體的心路歷程。

從小就愛運動的侯彥竹，大學念的是高醫大運動醫學系，碩士攻讀於師大運動科學所，畢業後任職於國家運動訓練中心。

當時曾經隨隊的隊伍包含自由車、女排、角力還有柔道，近期在奧運奪銀的選手楊勇緯，也曾是她照護的隊員之一。

作為保護國手、讓他們安心拼戰的重要存在，侯彥竹真心喜愛這個角色，然而這份如同運動界公務員的穩定工作，卻也讓年輕的她開始思考：這是我想要的生活嗎？

跨界出走一展創意

抱著還想到外面的世界看一看的心情，26歲的侯彥竹做出了離開的決定，一開始先是到了外商企業，體會過快速更迭、節奏緊湊的職場文化。

爾後成為了自由工作者，擔任場邊防護員、一對一教學的健身教練。

侯彥竹開始回想這一路上，跟運動息息相關的職場經驗，了解到自己並不適合待在公司體制。

對她而言，一個有彈性、可以發展創意的地方，是最適合自己的環境，因此她開始思考經營自媒體，覺得這是能讓她發揮長才的地方。

對談前輩增加內容廣度

兩年前，侯彥竹在YouTube頻道「卡卡的動滋動滋」上傳了第一支影片，之後開始嘗試各種不同的主題和內容。

她運用過去擔任國手防護員的人脈，邀請到讓高國輝東山再起的幕後推手——台灣運動傷害防護學會理事長李恆儒，讓一般民眾透過影片，對運動防護員的職責有更深的了解。

另外，頻道也經常與運動醫學權威林頌凱醫師合作，用淺顯易懂的方式，讓觀眾理解不同部位的運動傷害，以及復健方式。

粉絲留言促創作動力

回想起頻道經營初期的瓶頸，侯彥竹笑著說會挫折，但從沒想過要放棄，因為想要分享的熱情告訴自己：一定是我還不夠努力！

因此她開始增加發片的頻率，也嘗試更多元的題材內容，如今累積許多支人氣破萬的發燒影片。

所有的收穫都來自於堅持，問她是怎麼走出一開始的挫敗？

她說，只要有人留言，說看她的影片得到幫助、狀況真的有改善，這些迴響就給了她繼續堅持做下去的自信。

經營從廣到精更專業

面對頻道未來的走向，侯彥竹說期許題材能夠再更深入，在運動傷害的主題上，能夠談更多專業性的主題，讓分享更收斂、更聚焦。

透過「有肌勵」，侯彥竹想鼓勵更多人：

讓未來的你感謝今天的你所付出的一切！